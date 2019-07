Zum zweiten Mal in diesem Jahr ist WWE-Star Jimmy Uso in Zusammenhang mit einem Alkohol-Vorfall verhaftet worden - wenige Tage, nachdem er im TV noch über seine erste Verhaftung gelacht hatte.

Uso (bürgerlich: Jonathan Fatu - Neffe von Roman Reigns) wurde am Donnerstagmorgen in Pensacola nach einer Alkohol-Fahrt festgenommen, wie das Promi-Portal TMZ zuerst berichtete. Einem Polizisten war aufgefallen, dass er Schlangenlinien fuhr. Uso soll einen Alkoholtest zunächst verweigert haben. Er sei dann verhaftet und angeklagt worden, auch wegen Fahrens mit überhöhter Geschwindigkeit.

Jimmy Uso war erst im Februar verhaftet worden

Erst im Februar war Uso mit dem Gesetz in Konflikt, er hatte sich - ebenfalls unter offensichtlichem Alkhol-Einfluss - mit einem Polizisten angelegt, der das von seiner Frau Naomi gesteuerte Auto anhielt. Das Auto des Paars war vorher falsch herum in eine Einbahnstraße gebogen. Letztlich zahlte Uso eine 450-Dollar-Geldstrafe.

Anzeige

Die Verhaftung wurde erst am Montag thematisiert, als Jimmy und sein Bruder Jey Uso im Legenden-Special "RAW Reunion" zu einem Battle-Rap mit John Cena antraten und Cena einen Witz auf Jimmys Kosten machte ("Ya look just like your mugshots - how was it getting arrested?").

Jimmy und Jey, zu denen sich später noch ihr Vater Rikishi gesellte, lachten darüber.

Usos Arbeitgeber WWE - bei dem er und sein Bruder im Frühjahr ihre auslaufenden Verträge verlängert hatten - reagierte mit dem in solchen Fällen meist üblichen Statement: Uso sei "für sein eigenes Handeln verantwortlich".