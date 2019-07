Beim WWE SummerSlam in zwei Wochen soll er auf das dämonische Alter Ego von Bray Wyatt treffen, an diesem Wochenende sollte Finn Balor eigentlich nochmal gegen Intercontinental Champion Shinsuke Nakamura ran.

Für WWE Smackville, einer über das (soeben mit einem neuen Design versehene) Streaming-Portal WWE Network übertragenenen Show aus Nashville, war ein Match des früheren Titelträgers gegen den Japaner beworben worden.

Die Showkampf-Liga musste Balor jedoch kurzfristig ersetzen, der Ire habe sich eine nicht näher benannte Verletzung zugezogen, teilte WWE mit. Übereinstimmenden US-Medienberichten ist Balor allerdings nicht verletzt, sondern erkrankt. Der vertrauenswürdige Journalist Sean Ross Sapp berichtet, Balor hätte mit einer Magen-Darm-Grippe ins Krankenhaus gemusst.

Balors SummerSlam-Match dürfte nicht in Gefahr sein, danach will er angeblich eine mehrmonatige WWE-Pause einlegen.

Anstelle von Balor trat Ali gegen Nakamura an, der verteidigte seinen Titel mit dem Kinshasa. In den weiteren übertragenen Matches schlug Kevin Owens Elias in einem unangekündigten Duell, das sich aus einer Musik-Performance Elias' ergab, im Hauptkampf triumphierte WWE-Champion Kofi Kingston über Dolph Ziggler und Samoa Joe.

WWE Smackville - die Ergebnisse:

Intercontinental Title Match: Shinsuke Nakamura (c) besiegt Ali

Kevin Owens besiegt Elias

WWE Title Match: Kofi Kingston (c) besiegt Dolph Ziggler, Samoa Joe