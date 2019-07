Die ersten Matches für die zweitgrößte WWE-Show nach WrestleMania stehen: Beim WWE SummerSlam steigt der frisch gekürte Universal Champion Brock Lesnar wieder in den Ring - und trifft auf einen alten Bekannten.

Bei der TV-Show Monday Night RAW gewann der bei Extreme Rules 2019 von Lesnar entthronte Seth Rollins eine Battle Royal und verdiente sich damit ein Rückmatch gegen das Beast Incarnate.

In der Scotiabank Arena im kanadischen Toronto kommt es also noch einmal zu der Konstellation, die es schon bei der Megashow WrestleMania 35 im April gab: Lesnar als Champion, Rollins als Jäger. Damals triumphierte Rollins, wobei er sich allerdings mit einem Tiefschlag behalf - nun könnte es also endgültig klare Verhältnisse geben.

Anzeige

Auch Rollins' Lebensgefährtin Becky Lynch hat schon eine Gegnerin: Sie muss ihren RAW-Damentitel gegen Natalya aufs Spiel setzen: Die Nichte von Bret "The Hitman" Hart und Tochter des verstorbenen Jim "The Anvil" Neidhart schaltete bei RAW in einem Vierkampf Alexa Bliss, Carmella und Naomi aus.

Ein weiteres Match, das sich andeutet: Der mit seinem neuen Horror-Charakter debütierte Bray Wyatt scheint auf Finn Balor zu treffen, den er bei RAW attackierte. Auch Duelle zwischen The Miz und Dolph Ziggler sowie Kevin Owens und Shane McMahon zeichnen sich ab.

Die Matches beim WWE SummerSlam 2019:

WWE Universal Title Match: Brock Lesnar (c) vs. Seth Rollins

WWE RAW Women's Title Match: Becky Lynch (c) vs. Natalya

TV und Livestream:

TV: Sky Select

Stream: WWE Network