Am Wochenende erst hatte der neue WWE-Rivale All Elite Wrestling (AEW) seinen ersten Champion gekrönt, einen Tag danach hat sich ein Dieb den Titelgürtel von Chris Jericho unter den Nagel gerissen.

Dem 48-Jährigen wurde das gute Stück am Sonntag abgeluchst, während er ein Steakhaus in der Stadt Tallahassee in Florida besuchte. Es handelt sich um ein reales Delikt, keine Show-Story, Jericho hat die Polizei eingeschaltet.

Im vom Promi-Portal TMZ zitierten Polizeibericht ist vermerkt, dass Jericho die Trophäe in einer gemieteten Limousine ließ, die während seines Restaurantaufenthalts zum Flughafen zurückgekehrt war, wo Jericho das falsche Gepäck mitgenommen hätte. Als die Limo wiederkam, war der Gürtel nicht mehr da, herbeigeorderte Polizisten hätten Limousine und der Airport-Bereich vergeblich abgesucht.

Der langjährige WWE-Star Jericho trat am Samstag im Hauptkampf der Show AEW All Out an und wurde dort mit einem Sieg über Adam "Hangman" Page zum ersten Champion der Anfang 2019 offiziell gegründeten Liga.

Chris Jericho verarbeitet Titel-Klau zu Promo

Nach dem Diebstahl machte Jericho das Beste draus: Er nahm ein Promo-Video auf, in dem er den Dieb von einem Whirlpool aus beschimpfte und eine "weltweite Fahndung" der besten Privatdetektive nach dem Titel ankündigte - und dabei noch elegant für das All-Out-Match einwebte. Gut möglich, dass der Titel-Diebstahl im Nachhinein noch in die Storywelt von AEW eingebaut wird.

Der AEW-Titel ist eine Kreation des auf Wrestling-Gürtel spezialisierten Dave Millican (Spitzname: "The Ace of Belts"), der Materialwert seiner Schöpfungen liegt in der Regel bei zwischen 1000 und 2000 Dollar.