Die neue Showkampf-Liga AEW hat den ersten Hammer-Deal in der Tasche: Der langjährige WWE-Topstar Chris Jericho hat unterschrieben.

Der 48-Jährige erschien beim ersten Fan- und Medientermin der Promotion in Jacksonville (wo WWE in derselben Nacht die TV-Show SmackDown Live produzierte), später veröffentlichte AEW ein Video von Jerichos Vertragsunterschrift.

Jericho erklärte, es gehe ihm nicht ums Geld, es gehe ihm darum etwas Neues und Anderes zu schaffen. Jericho wird bei der ersten Veranstaltung unter dem AEW-Banner dabei sein: "Double or Nothing", die Fortsetzung von All In steigt am 25. Mai 2019 in der rund 17.000 Zuschauer fassenden MGM Grand Garden Arena in Las Vegas.

Auch PAC (Neville) taucht bei AEW auf

Neben Jericho tauchte ein weiterer früherer WWE-Star bei dem AEW-Termin auf: PAC (bei WWE: Neville) lieferte sich eine Konfrontation mit Hangman Page. Seine Unterschrift wurde noch nicht offiziell verkündet.

AEW ging am 1. Januar offiziell an den Start, es ist ein Projekt des früheren WWE-Wrestlers Cody Rhodes und Nick und Matt Jackson, den Young Bucks. Chef der Liga ist Tony Khan, der am Dienstag auch bestätigte, dass sein Vater Shahid Khan als Investor hinter dem Projekt steht: Der Autoteile-Milliardär ist Eigentümer der Jacksonville Jaguars und des Premier-League-Klubs FC Fulham, wo Tony Khan auch jeweils im Management aktiv ist.

Neben Jericho, Rhodes, den Bucks und Page hat auch die Independent-Wrestlerin Britt Baker unterschrieben, mit von der Partie sind wohl auch das Trio SoCal Uncensored (Christopher Daniels, Frankie Kazarian und Scorpio Sky). Auch Independent-Topstar Kenny Omega dürfte dabei sein, er darf sich vor Ablauf seines Vertrags mit NJPW am Ende des Monats aber noch nicht offiziell äußern. Seinen Abschied von der japanischen Liga hat er aber bereits angekündigt.

Cody Rhodes' Ehefrau Brandi Rhodes wird Chief Brand Officer der Liga. Eine weitere Neuigkeit: Der frühere WWE-Star Billy Gunn wird als führender Producer hinter den Kulissen aktiv sein.

Chris Jericho fast 20 Jahre bei WWE

Jericho war von 1999 bis 2017 viermal World Champion und einer der populärsten Stars bei WWE, ehe er seinen Vertrag auslaufen ließ und sein eigener Herr wurde. Er bestritt einige große Matches in Japan bei NJPW und tauchte auch bei All In auf.

Der Kanadier stieg seit seinem WWE-Abgang nur zu besonderen Anlässen in den Ring und dürfte das beibehalten, sein großer Name und nicht zuletzt auch seine Erfahrung werden für AEW dennoch Gold wert sein.

Eine weitere Ankündigung der AEW-Bosse: Die zweite Show der Liga werde direkt in Jacksonville stattfinden. Ein "größerer Anteil" der Einnahmen solle an die Opfer von Waffengewalt gespendet werden. In Jacksonville gab es im August 2018 einen Amoklauf bei einem eSports-Turnier, bei dem Teilnehmer David Katz zwei Menschen erschoss und zehn verletzte.