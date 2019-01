Das neue Wrestling-Jahr beginnt mit einer Knaller-Nachricht, die die Showkampf-Welt nachhaltig verändern wird: Die Gründung von All Elite Wrestling (AEW), einer neuen Konkurrenzliga für den Marktführer WWE, ist offiziell verkündet!

Die Gruppierung "The Elite" um den früheren WWE-Wrestler Cody Rhodes sowie die Young Bucks Nick und Matt Jackson hat in der Nacht von Silvester auf Neujahr ein YouTube-Video mit der Bekanntgabe hochgeladen.

Es endet mit einem Treffen von Cody, den Bucks und ihrem Wrestler-Kollegen Adam Page vor dem Tokyo Dome in Japan und dem Ablauf eines Countdowns, an dessen Ende (nach einem kurzen Auf-die-Folter-Spannen) zwei Logos auf den Handys des Quartetts auftauchen: Das von AEW und das von "Double or Nothing", offensichtlich die erste Show unter dem AEW-Banner.

Wie der Wrestling Observer berichtet, wird - wie im Herbst durchgesickert - Tony Khan, Sohn des Milliardärs Shahid Khan, Chef der Liga sein. Der Abschluss eines TV-Deals stehe kurz bevor. Zudem deutet sich auch die erste Blockbuster-Verpflichtung an: WWE-Legende Chris Jericho scheint Teil des Projekts zu werden.

Milliardärs-Familie schiebt AEW an

Den Grundstein für die neue Liga legten Cody und die Bucks mit dem Erfolg der Veranstaltung All In am 1. September: Erstmals seit dem Ende von WCW gelang es einer US-Liga außer WWE, mehr als 10.000 Zuschauer zu einer Wrestling-Show zu locken.

Im November wurde dann die Mutterfirma All Elite Wrestling, LLC gegründet. Sie hat ihren Sitz in Jacksonville, wo die Khan-Familie operiert: Der Autoteile-Unternehmer Shahid Khan ist Besitzer des NFL-Teams Jacksonville Jaguars, sein Sohn Shahid ist dort im Management aktiv, wie auch beim Premier-League-Fußballklub FC Fulham, der ebenfalls zum Portfolio seines Vaters gehört.

Der 36 Jahre alte Sohn Tony ist Wrestling-Fan - und hat sich deshalb für das Projekt von Cody und den Jacksons begeistern lassen.

TV-Deal bahnt sich an

Dem Observer zufolge hat AEW mehrere Angebote von US-amerikanischen TV-Sendern auf dem Tisch liegen, der Erfolg und die Qualität von All In hätte einige Sender-Verantwortliche beeindruckt. AEW scheint eine Dienstagabendshow zu planen, sie hat sich "Tuesday Night Dynamite" als Trademark eintragen lassen. SmackDown Live, die Dienstagsshow von WWE, zieht im kommenden Herbst auf einen Freitagssendeplatz um.

Mit welchem Personal AEW an den Start geht, dürfte in den kommenden Tagen und Wochen klarer werden: Am 4. Januar 2019 steigt Wrestle Kingdom 13, der Jahreshöhepunkt der japanischen Liga NJPW (mit Cody und den Bucks, die sich deshalb aus Tokio meldeten). Diverse Stars, die bei AEW im Gespräch sind - allen voran die kanadische Independent-Ikone Kenny Omega -, sind bis dahin vertraglich an NJPW gebunden.

Laut Observer strebt AEW eine Kooperation mit NJPW an. Momentan ist NJPW verpartnert mit Codys bisherigem Co-Arbeitgeber Ring of Honor, der nun auch seinen Platz in der umgepflügten Wrestling-Landschaft finden muss. Bei All In traten noch viele ROH-Stars an, nun allerdings ist die neue Liga ein Konkurrent.

Chris Jericho heißer Kandidat

Sicher bei AEW dabei sein dürften Cody, die Bucks, Page sowie Christopher Daniels, Frankie Kazarian und Scorpio Sky, die ebenfalls einen Auftritt in dem YouTube-Video haben. Der Brite Marty Scurll, ebenfalls ein Mitglied von "The Elite" soll noch bis zum Frühjahr an ROH gebunden sein.

Chris Jericho legte auch bei All In einen Auftritt ein © NJPW

Der bei Mainstream-Fans bekannteste Free Agent ist Jericho, der seit Ende 2016 nicht mehr unter WWE-Vertrag ist und nun parallel zu seinen Auftritten bei NJPW eigene Projekte wie seine Kreuzfahrt "Jericho Cruise" pflegt. Der 48-Jährige war kürzlich bei einem Spiel der Jaguars, anscheinend um Gespräche mit Khan zu führen.

Die Wrestling-Welt steht vor spannenden Zeiten!