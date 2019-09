Der Mann, der sie am eigenen Leib erfahren hat, sprach von der "wahrscheinlich bizarrsten Situation, die ich je miterlebt habe" - und sie lässt Fans und Kollegen eines bekannten Wrestling-Stars ratlos und besorgt zurück.

William Morrissey, bei WWE bekannt als Big Cass, hat am Wochenende hinter den Kulissen einer Kampfshow in New Jersey für einen Eklat gesorgt: Nach übereinstimmenden Medienberichten bedrohte er seine Kollegen Joey Janela und Pat Buck und wurde am Ende von Letzterem niedergeschlagen.

Die Szenerie führte letztlich dazu, dass die Polizei auf den Plan trat und Cass in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der 33 Jahre alte Morrissey war im Juni vergangenen Jahres von WWE entlassen worden. In diesem Jahr machte er publik, dass er unter Depressionen und Angstzuständen leidet und schwere Alkoholprobleme und Todesgedanken hatte. Umso größer ist nun die Beunruhigung über den neuerlichen Vorfall um den Tag-Team-Partner von Enzo Amore.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Big Cass bedrohte Joey Janela und Pat Buck

Cass hätte am Samstag Überraschungsteilnehmer einer Veranstaltung der Liga WrestlePro in der Stadt Rahway sein sollen.

Bei seiner Ankunft im Backstage-Bereich hätte er jedoch ein rätselhaft erratisches und aggressives Verhalten an den Tag gelegt, wie unter anderem die Branchen-Leitmedien Pro Wrestling Insider und Wrestling Observer vermeldeten.

Zunächst hätte er den bekannten und auch für die neue WWE-Konkurrenzpromotion AEW aktiven Wrestler Joey Janela beschimpft und bedroht, dann hätte er alle Anwesenden wegen eines angeblich gestohlenen Sweatshirts konfrontiert - und sich schließlich mit Buck angelegt und sich ihm drohend genähert, dem Insider zufolge bespuckte er ihn dabei auch.

Der 34 Jahre alte Buck, der bald als Backstage-Producer bei WWE anheuern wird, und an diesem Abend seine Abschiedsvorstellung bei WrestlePro gab, hätte Cass dann mit einem Hieb niedergeschlagen. Alle zitierten Quellen sprechen von unvermeidlicher Notwehr.

Polizei brachte Cass in ein Krankenhaus

Die örtliche Polizei hätte Cass dann aus dem Gebäude eskortiert, schließlich hätten diese wegen Cass' Zustand einen Krankenwagen gerufen und ihn in ein Hospital bringen lassen. Auf einem Foto, das ein Zeuge der Szenerie aufgenommen hat, ist zu sehen, wie Cass vor der Halle von vier Polizisten umringt am Boden sitzt.

Janela wandte sich am Sonntag via Twitter an die Öffentlichkeit und drückte mehr Sorge als Ärger aus: "Am Freitag war noch alles herzlich und freundlich. Ich hoffe, der Junge kommt wieder in die Spur."

Cass, Janela und Amore waren am Samstag gemeinsam bei der Liga Northeast Wrestling aktiv, wo es Berichten zufolge keinerlei Probleme gegeben hätte. Laut Insider hätte sich Cass' Verhalten auch am Samstag nach Bucks Schlag völlig verändert, er sei ab da nicht mehr aggressiv gewesen, sondern hätte gefragt, was los sei und warum man ihn geschlagen hätte.

WWE dementierte zuletzt Comeback-Gerüchte

Cass und Ex-Partner Amore waren zuletzt in den Schlagzeilen, als es Gerüchte über ein nahendes WWE-Comeback gab. WWE-Talentvorstand Paul Levesque (Triple H) dementierte diese energisch, es gebe "null Interesse" (wobei er durchblicken ließ, dass das mehr an der Serie von Kontroversen zu tun hat, für die Amore verantwortlich war).

Cass hatte schon im vergangenen Dezember Anlass zu großer Sorge gegeben, als er bei einer Show in Philadelphia kollabierte und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

In diesem Jahr offenbarte Cass, dass er unter schweren psychischen Problemen leidet, aus denen sich auch eine Alkoholsucht entwickelt hätte. Er hätte sich Hilfe gesucht, nachdem er bei dem Zusammenbruch gemerkt hätte, dass er sich in Lebensgefahr gebracht hätte - und appellierte an alle anderen Betroffenen, dasselbe zu tun.