Ein schillernder Charakter und spektakulärer Performer kehrt zur weltgrößten Wrestling-Liga zurück: Nach überenstimmenden US-Medienberichten hat John Morrison einen neuen Vertrag bei WWE unterschrieben.

Zunächst vermeldete dies der Pro Wrestling Insider.

Morrison hatte die Liga Ende 2011 verlassen und war seitdem bei diversen anderen Projekten unterwegs - bei Lucha Underground und in Mexiko als Johnny Mundo, bei Impact Wrestling als Johnny Impact und auch bei Film- und TV-Projekten.

Durchbruch als Johnny Nitro mit MNM

Mit nun 39 Jahren kehrt er nun zurück an alte Wirkungsstätte, wo er in den Nuller-Jahren eine viel versprechende Karriere hingelegt, es aber nicht ganz an die Spitze der Liga geschafft hatte.

John Hennigan, wie er bürgerlich heißt, war 2002 Teilnehmer der WWE-Castingshow Tough Enough, die er zusammen mit dem 2018 tragisch früh verstorbenen Matt Cappotelli gewann.

Bei WWE feierte er dann schließlich den Durchbruch als Johnny Nitro und Teil des Tag Teams MNM mit Ringveteran Joey Mercury und seiner langjährigen Freundin Melina als Begleiterin (Inzwischen ist er mit Wrestlerin Taya Valkyrie verheiratet).

John Morrison verließ WWE 2011

2007 startete Nitro mit seinem berühmtesten Charakter als John Morrison neu durch, sein neuer Ringname spielt auf den legendären Sänger Jim Morrison (The Doors) an, zu dem die äußerliche Ähnlichkeit unverkennbar ist. Seinen damals neu eingeführten Finisher nannte er konsequenterweise "Moonlight Drive".

Morrison stach im Ring besonders durch akrobatische Einlagen hervor, die er aus seinem Hobby als Parkour-Hindernisläufer entlieh.

Morrison formte auch ein weiteres populäres Tag Team mit The Miz, hielt mehrfach Tag Team und Intercontinental Title, einmal auch den Titel des damaligen ECW-Kaders, zum World Champion stieg aber nicht auf und verließ die Liga Ende 2011. Er begründete den Schritt auch mit Verletzungsproblemen, die er damals hatte und dem daraus resultierenden Wunsch, mehr Kontrolle über seinen Tourplan zu bekommen.

Nun wagt er einen späten neuen Anlauf.