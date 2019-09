Der Jahreshöhepunkt WrestleMania ist zwar noch ein halbes Jahr entfernt, dennoch hat die bevorstehende Woche für Wrestling-Fans eine ähnlich riesige Bedeutung.

Mit Beginn von WWE Monday Night RAW in der Nacht auf Dienstag treten die neuen, milliardenschweren TV-Verträge in Kraft. Zudem nimmt die neue große Konkurrenz-Liga AEW ihren regelmäßig Betrieb ebenfalls mit einer wöchentlichen TV-Show auf und bei WWE Hell in a Cell kommt es zum spannungsgeladenen Duell zwischen Universal Champion Seth Rollins und "The Fiend" Bray Wyatt.

SPORT1 gibt einen Überblick über die Wahnsinns-Woche:

WWE Monday Night RAW

Die Zeit bleibt die gleiche, auch der TV-Sender USA Network bleibt bestehen: Dennoch ist bei der bisherigen A-Show des Wrestling-Marktführers viel Neues geboten.

Das Kommentatoren-Team wird komplett ausgetauscht, statt Michael Cole, Renee Young und Corey Graves führen künftig Vic Joseph, Hall of Famer Jerry 'The King' Lawler und der frühere Footballer Dio Madden durch die Show.

Außerdem berichten übereinstimmend US-Medien, dass auch die Bühnen und Grafiken bei RAW und SmackDown einen neuen Anstrich bekommen. Zudem werden beim Einmarsch der Wrestler wieder Pyro-Effekte, darunter Flammen und Laser-Strahlen, gezündet.

Auch im Ring ist bei WWE RAW Hochspannung geboten: Universal Champion Seth Rollins verteidigt seinen Titel gegen Altmeister Rey Mysterio, Brock Lesnar ist für einen Auftritt angekündigt und The Miz begrüßt in seiner Talkshow "Miz TV" die Showsport-Legenden Hulk Hogan und Ric Flair.

Diese Matches sind für WWE RAW angekündigt:

WWE Universal Championship: Seth Rollins (c) vs. Rey Mysterio

WWE United States Championship: AJ Styles (c) vs. Cedric Alexander

WWE RAW Tag Team Championship: Dolph Ziggler & Robert Roode (c) vs. Heavy Machinery

Sasha Banks vs. Alexa Bliss

NXT vs. AEW

Mehr als 18 Jahre nach dem Ende der Monday Night Wars zwischen WWF (später WWE) und WCW gibt es wieder einen "Krieg" im Wrestling.

Der neue große Rivale AEW tritt zum "Wednesday Night War" gegen die WWE-Talenteshow NXT an.

NXT läuft bereits seit zwei Wochen (wie RAW) beim USA Network, in dieser Woche werden jedoch erstmals die vollen zwei Stunden live im TV ausgestrahlt. Für die erste Ausgabe des "Krieges" gegen AEW sind gleich mehrere hochkarätige Matches angekündigt: So verteidigt NXT Champion Adam Cole seinen Gürtel gegen Matt Riddle, Damen-Champion Shayna Baszler setzt ihren Titel gegen Candice LaRae aufs Spiel und auch die Tag Team Titel des Drittkaders werden verteidigt.

Die neue Show "AEW Dynamite" von All Elite Wrestling läuft parallel zu NXT in der Nacht auf Donnerstag auf dem früheren WCW-Sender TNT. Mit Beginn der Wochenshows geht AEW auch erstmals in die direkte Konkurrenz zu WWE. Der Sieger des ersten "Wednesday Night War" dürfte im Laufe des Donnerstags feststehen, sobald die TV-Quoten bekannt gegeben werden. NXT lockte bisher in beiden Wochen seit der Premiere im TV mehr als eine Million Zuschauer vor die TV-Geräte, diese Marke dürfte auch AEW anstreben.

Für die Premierenshow ist ein Match um den vakanten Frauen-Titel der Liga zwischen Nyla Rose und Riho angeknüdigt. Desweiteren trifft Liga-Boss Cody Rhodes auf Sammy Guevara und Kenny Omega und die Young Bucks fordern Chris Jericho und zwei Mystery-Partner heraus.

Zu erwarten sind sowohl bei NXT als auch bei AEW nicht angekündigte Debüts, das auch von WWE umworbene Tag Team LAX (Santana und Ortiz) könnte sich beispielsweise als Jerichos Partner bei AEW entpuppen.

Diese Matches sind für WWE NXT angekündigt:

WWE NXT Championship: Adam Cole (c) vs. Matt Riddle

WWE NXT Women's Championship: Shayna Baszler (c) vs. Candice LaRae

WWE NXT Tag Team Championship: Undisputed Era (c) vs. Street Profits

Diese Matches sind für AEW Dynamite angekündigt:

AEW Women's Title Match (vakant): Nyla Rose vs. Riho

Cody vs. Sammy Guevara

Kenny Omega & The Young Bucks vs. Chris Jericho und zwei Mystery-Partner

Brandon Cutler vs. MJF

WWE Friday Night SmackDown

Die bisherige "B-Show" wechselt den TV-Sender und ist erstmals beim US-Riesen Fox zu sehen. Dafür wandert die Show von Dienstag auf Freitag, es kommt also zum Comeback von "Friday Night SmackDown".

Nicht nur dank des TV-Deals - Fox zahlt künftig mehr als das USA Network für RAW - dürfte der "blaue Brand" erstmals zur wichtigsten WWE-Show werden. Ab der kommenden Woche (11. Oktober) steigt bei SmackDown auch der erste Teil des WWE-Drafts, RAW legt drei Tage danach nach. Das Kommentatoren-Team besteht künftig aus dem bisherigen RAW-Trio Cole, Graves und Young, außerdem werden wie bei RAW Pyros sowie neue Grafiken und Bühnen eingeführt.

Für die erste Ausgabe steht das mit Spannung erwartete Titelmatch zwischen WWE Champion Kofi Kingston und Brock Lesnar an, auch Roman Reigns hat mit Story-Attentäter Erick Rowan einen schweren Gegner beim Fox-Debüt.

Diese Matches sind für WWE SmackDown angekündigt:

WWE Championship: Kofi Kingston (c) vs. Brock Lesnar

Ladder Match: Kevin Owens vs. Shane McMahon

Roman Reigns vs. Erick Rowan

Becky Lynch & Charlotte Flair vs. Bayley & Sasha Banks

WWE Hell in a Cell

Zwei Tage nach SmackDown geht es wieder in die "Hölle". Zwei Matches haben bereits die Stipulation erhalten, dass sie in dem berüchtigten Stahlkäfig ohne Ausgang stattfinden. Becky Lynch verteidigt ihren RAW Women's Title gegen Sasha Banks, außerdem kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Universal Champ Rollins (oder Rey Mysterio, sollte dieser bei RAW Rollins schlagen) und Bray Wyatt mit seinem Horror Alter Ego "The Fiend".

Da erst drei Matches für die Großveranstaltung feststehen - darunter noch keines um die WWE Championship - ist davon auszugehen, dass bei RAW und SmackDown entscheidende Weichen für weitere Matches gestellt werden.

Diese Matches sind für WWE Hell in a Cell angekündigt:

WWE Universal Championship: Seth Rollins (c) vs. The Fiend Bray Wyatt

WWE RAW Women's Championship: Becky Lynch (c) vs. Sasha Banks

Roman Reigns & Daniel Bryan vs. Erick Rowan & Luke Harper