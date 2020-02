Wrestling-Legende Bret Hart ist an Hautkrebs erkrankt.

Der 62-Jährige postete auf seinem Instagram-Account ein Foto von seiner Schulter und schrieb dazu: "Ziel für 2020 und darüber hinaus: Mehr Sonnenschutz auftragen! Die Entfernung des Basalzellkarzinoms steht in Kürze bevor. Eine weitere Gelegenheit, um alle daran zu erinnern, auf die eigene Gesundheit zu achten und sich checken zu lassen."

Das Basalzellkarzinom ist die häufigste Form von Hautkrebs. Es wächst normalerweise nur langsam und breitet sich nicht aus. Mit einer frühen Erkennung und Behandlung können die meisten Fälle davon geheilt werden, nur in ganz seltenen Fällen sind Basalzellkarzinome lebensgefährlich.

Schicksalsschläge prägen Leben von Bret Hart

Die Krebserkrankung ist nicht der erste gesundheitliche Rückschlag für den Hall of Famer der Wrestling-Liga WWE. So erlitt Hart 2002 einen Schlaganfall, 2016 litt der "Hitman" an Prostatakrebs.

Erst vor wenigen Wochen war Jazuo Sakurada, der legendäre Trainer Harts, gestorben, weil sein Herzschrittmacher versagte. Das Leben von Bret Hart ist von zahlreichen Schicksalsschlägen durchzogen. Berühmt-berüchtigt ist der legendäre "Montreal Screwjob" 1997, nach dem er die Liga verließ. Hart wurde 2019 bei der Hall-of-Fame-Zeremonie Opfer eines tätlichen Angriffs, als ein vermeintlicher Fan die Bühne stürmte und ihn umriss.

Bei WWE gewann Hart fünf Mal den wichtigsten Titel, auch bei der früheren Konkurrent-Liga WCW gewann er zahlreiche Titel.