Bei der WWE-Großveranstaltung NXT TakeOver: Portland am vergangenen Sonntag lebte die Mega-Fehde zwischen Tommasco Ciampa und Johnny Gargano wieder auf, als letzterer in Ciampas Titelmatch eingriff und ihn mit dem Gürtel attackierte.

In der folgenden Wochenshow der WWE-Talente erklärte Ciampa nun, dass er wisse, warum ihn Gargano angegriffen hatte. Den Grund nannte der "Psycho Killer" nicht, stattdessen erklärte er, dass er sich zu sehr auf die NXT Championship konzentriert und dabei seine Umgebung vergessen habe.

Ciampa könnte lediglich sein altes Leben wieder haben, wenn Gargano nicht mehr bei NXT sei. Im Anschluss fertigte Ciampa noch Austin Theory ab, der eigentlich ein Match gegen ihn haben sollte.

Die Fehde dürfte zu einem weiteren Match der früheren Tag-Team-Partner führen, womöglich mit der Bedingung, dass der Verlierer NXT verlassen müsse. Dabei hatten eigentlich beide Wrestler darauf bestanden, dass sie nicht in die Hauptkader von RAW oder SmackDown aufsteigen, sondern NXT treu bleiben wollten.

Im Main Event der Show krönte Velveteen Dream sein Comeback und besiegte Roderick Strong. Hinterher wurde er jedoch von Strongs Gehilfen von der Undisputed Era attackiert.

Cody Rhodes besiegt Wardlow bei AEW Dynamite

Parallel feierte bei der Konkurrenz-Liga AEW Cody Rhodes einen Sieg im Steel Cage gegen Wardlow. Damit bestand er zwei Wochen nach der brutalen Auspeitsch-Attacke von Rivale MJF die nächste Prüfung und übersprang damit die letzte Hürde für sein Match gegen MJF bei der Großveranstaltung Revolution am 29. Februar.

Im Käfig besiegte Rhodes den Bodyguard seines Erzrivalen mit einem spektakulären Moonsault vom Käfigrand.

Der vergangene Woche zu AEW gestoßene Indy-Superstar Jeff Cobb verlor derweil sein Premieren-Match gegen Jon Moxley. Hinterher wurde der frühere Dean Ambrose bei WWE vom Inner Circle rund um AEW Champion Chris Jericho angegriffen, Dustin Rhodes und Darby Allin verscheuchten die Bösewichte jedoch.

Die Ergebnisse von WWE NXT:

NXT Cruiserweight Championship: Jordan Devlin (c) besiegt Lio Rush

Grizzled Young Veterans (James Drake und Zack Gibson) besiegen Raul Mendoza und Joaquin Wilde

Non-Title Match: The Broserweights (Pete Dunne und Matt Riddle) (c) besiegen Oney Lorcan und Danny Burch

Non-Title Match: Keith Lee (c) besiegt Kona Reeves

Chelsea Green besiegt Kayden Carter

Velveteen Dream besiegt Roderick Strong

Die Ergebnisse von AEW Dynamite:

Tag Team Battle Royal, No. 1 Contender AEW Tag Team Championship - Sieger: The Young Bucks (Matt und Nick Jackson)

Kris Statlander besiegt Shanna

Jon Moxley besiegt Jeff Cobb

AEW Tag Team Championship: Kenny Omega und Adam Page (c) besiegen The Lucha Brothers (Pentagon Jr. und Rey Fenix)

Steel Cage Match: Cody Rhodes besiegt Wardlow