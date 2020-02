Knapp eine Woche vor ihrem Aufeinandertreffen in Saudi-Arabien sind sich Hall of Famer Goldberg und WWE Universal Champion "The Fiend" Bray Wyatt erstmals im Ring gegenüber gestanden.

Bei der Wochenshow Friday Night SmackDown der Showkampf-Liga kam am Ende Goldberg in den Ring und erklärte, dass er bereit für ihr Titelmatch bei Super ShowDown am kommenden Donnerstag sei.

Wyatt meldete sich zunächst aus seinem Fun House und ließ seine Puppen Goldberg begrüßen. Der Universal Champion erschien dann selbst hinter dem Altmeister, doch Goldberg war vorbereitet.

Er verpasste dem Fiend einen Spear und setzte zu einem weiteren an, als das Licht ausging. Hinterher war Wyatt verschwunden und ließ sein schallendes Lachen erklingen.

SPORT1 fasst die weiteren Highlights zusammen:

- Vor ihrem Tag-Team-Titelmatch bei Super ShowDown feierten The New Day einen Sieg gegen die Herausforderer The Miz und John Morrison. Den Sieg im 8 Men Tag Team Match fuhren jedoch die Usos ein, die zuvor bereits klargemacht hatten, dass auch sie die Titel zurück wollen.

- Lacey Evans rekapitulierte ihren Wandel vom Bösewicht zum Fanliebling und erklärte, dass die Behandlung ihrer Tochter durch Bayley sie zu diesem Schritt getrieben habe. Nun wolle sie in der Elimination Chamber erneut ein Titelmatch erreichen.

- Elias und Braun Strowman trafen in einem Symphony of Destruction Match auf Cesaro und Shinsuke Nakamura. Dabei war die Benutzung zahlreicher außerhalb des Rings stehender Instrumente erlaubt, unter anderem ging es Kontrabass und ein Klavier zu Bruch. Strowman fuhr am Ende den Sieg für sein Team ein.

- In einem Talksegment verkündeten die Bella Twins, dass sie in diesem Jahr in die Hall of Fame der Wrestling-Liga eingeführt werden. Die beiden derzeit schwangeren Zwillinge gesellen sich zu Batista und der nWo, die bereits vor einigen Monaten als Mitglieder angekündigt wurden.

- Im erst zweiten Frauenmatch in Saudi-Arabien trifft SmackDown Women's Champion Bayley auf Naomi, die ein No. 1. Contender’s Match gegen Carmella gewann.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

The Usos und The New Day besiegen The Miz, John Morrison, Dolph Ziggler und Robert Roode

Symphony of Destruction Match: Braun Strowman und Cesaro besiegen Shinsuke Nakamura und Cesaro

Daniel Bryan besiegt Heath Slater

No. 1 Contender’s Match for WWE SmackDown Women's Championship: Naomi besiegt Carmella