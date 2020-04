Zwei Wochen nach der großen Entlassungswelle muss der nächste WWE-Star gehen: Der Showkampf-Marktführer trennt sich von Curtis Axel.

Axel - bürgerlich: Joe Hennig - stand seit 2007 unter WWE-Vertrag, als Sohn von Hall-of-Fame-Mitglied "Mr. Perfect" Curt Hennig und Enkel von Larry "The Axe" Hennig ist er Wrestler in dritter Generation.

Curtis Axel trat bei WWE in Fußstapfen von Mr. Perfect

Als Michael McGillicutty war Axel einst Teil der zweiten Staffel von NXT, als die Show noch ein Scripted-Reality-Wettbewerb war. Sein größtes Karriere-Hoch erlebte er 2013 nach dem Neustart mit verändertem Namen, in dem seine berühmten Vorfahren anklangen.

Mit Paul Heyman als Manager krönte sich Axel zum Intercontinental Champion und errang damit den Titel, um den sein 2003 früh verstorbener Vater zu Beginn der Neunziger legendäre Ringschlachten mit Bret "The Hitman" Hart und anderen schlug.

Die meiste Zeit war Axel bei WWE allerdings als Tag-Team-Wrestler aktiv, hielt zweimal Titelgold in der Division, mit David Otunga und Bo Dallas, mit dem er seit 2017 zunächst an der Seite von The Miz stand ("The Miztourage"), dann ohne Miz als "The B-Team".