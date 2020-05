Im vergangenen Jahr war Double or Nothing der Startschuss für die Showkampf-Liga All Elite Wrestling. Trotz der Einschränkungen wegen Corona soll die zweite Auflage nun wieder ein Spektakel bieten.

Im Mittelpunkt steht das Turnierfinale um den neu geschaffenen TNT Championship Title, Cody Rhodes - Co-Chef der Liga - trifft auf den frisch verpflichteten und dominant inszenierten Lance Archer mit seinem Manager Jake "The Snake" Roberts.

Den Gürtel überreicht dann ein Wrestling-Edelfan: Box-Legende Mike Tyson. Man darf gespannt sein, ob auch er in die Ring-Action hineingezogen wird.

Der World Title von AEW steht auch auf dem Spiel: Champion Jon Moxley - bei WWE bekannt als Dean Ambrose - trifft auf Brodie Lee, den ehemaligen Luke Harper. Ein weiteres besonderes Match: Der frühere WWE-Topstar Chris Jericho und sein Inner Circle treffen in einem "Stadium Stampede Match" auf Matt Hardy und die Gruppierung The Elite, der Kampf findet in einer leeren Stadion-Arena statt, mutmaßlich der des mit AEW verbundenen NFL-Teams Jacksonville Jaguars.

Der WWE-Rivale wollte die Show eigentlich wieder in der MGM Grand Garden Arena bei Las Vegas veranstalten, stattdessen steigt sie nun an einem unbekannten Ort, anstelle von Fans sorgten zuletzt im Zuschauerbereich verteilte Wrestlerinnen und Wrestler für Atmosphäre.

SPORT1 hat alle Infos zur Show - und wie deutsche Fans sie verfolgen können.

AEW Double or Nothing - die Matches:

TNT Championship Tournament Final: Cody vs. Lance Archer

AEW World Championship Match: Jon Moxley (c) vs. Brodie Lee

Stadium Stampede Match: Matt Hardy & The Elite (Hangman Page, Kenny Omega & The Young Bucks) vs. The Inner Circle (Chris Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara, Santana & Ortiz)

AEW Women's Championship No Disqualification Match: Nyla Rose (c) vs. Hikaru Shida

Casino Ladder Match um ein AEW-Titelmatch mit Colt Cabana, Darby Allin, Orange Cassidy, Rey Fenix u.a.

Jungle Boy vs. MJF

Britt Baker vs. Kris Statlander

Private Party vs. Best Friends (Kickoff-Show)

Datum, Uhrzeit, TV, Livestream:

AEW Double or Nothing steigt in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai um 2 Uhr deutscher Zeit (Kickoff-Show 1 Uhr).

TV: Sky Select

Livestream: FITE