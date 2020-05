Ein tragischer Schwimm-Unfall hat der jungen Familie des verstorbenen Ex-WWE-Stars Shad Gaspard den Vater geraubt. Inzwischen haben sich diverse Wrestler-Kollegen und andere Prominente zusammengetan, um zumindest ihr finanzielles Leid zu lindern.

Eine Spendenaktion über die Online-Plattform GoFundMe hat Stand Sonntagmorgen an die 130.000 Dollar für Gaspards Familie eingebracht, diverse Persönlichkeiten aus der Wrestling-Branche haben sich beteiligt, darunter die WWE-Wrestler Ricochet, Jinder Mahal und Shelton Benjamin, sowie auch Rusev, Armando Estrada, Candice Michelle, Shawn Spears und Ehefrau Peyton Royce, Cody und Brandi Rhodes.

Größere Summen stifteten AEW-Präsident Tony Khan (10.000 Dollar) und sein Topstar Chris Jericho (5.000) sowie auch der Fitness-Unternehmer Jas Mathur und die Promi-Vermittlungsplattform Cameo (je 10.000).

Der mit Abstand größten Posten - 40.000 Dollar - für Gaspards Witwe Siliana und den zehn Jahre alten Sohn Aryeh kommt von einem anonymen Konto. Wobei dieses zumindest einen stichhaltigen Hinweis hinterlassen hat, wer dahintersteckt.

John Cena mit großer Spende für Familie von Shad Gaspard?

Die Spende ist mit der Buchstaben-Kombination "RIP CTC" markiert, aufmerksame Fans erinnern sich, wofür "CTC" bei WWE stand: "Cryme Tyme Cenation", die kurzlebige Verbindung von Gaspards Tag Team Cryme Tyme mit Superstar John Cena.

Ist Cena der Wohltäter? Die meisten Fans und Szene-Beobachter gehen davon aus: Cena ist als hoch engagiert für gute Zwecke bekannt und auch dafür, dass er dabei nicht immer das Rampenlicht sucht. Die Art und Weise der Spende würde zu ihm passen.

Gaspard war am vergangenen Sonntag bei einem Schwimm-Ausflug zusammen mit Sohn Aryeh bei Venice Beach in einen Brandungsrückstrom geraten und ertrank. Der 39-Jährige hatte die Rettungskräfte angewiesen, zuerst seinen zehn Jahre alten Spross zu retten, ehe ihn eine große Welle in die Tiefe riss.