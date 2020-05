Becky Lynch verkündete bei der WWE-Show Monday Night RAW, dass sie schwanger ist - ihr Verlobter Seth Rollins präsentiert sich derweil böser denn je.

Bei der montäglichen TV-Show der Wrestling-Liga machte der "Monday Night Messiah" mit einer Schock-Attacke auf die lebende Ring-Legende Rey Mysterio auf sich aufmerksam.

Rollins, der am Abend zuvor bei der Großveranstaltung Money in the Bank sein Titelmatch gegen WWE-Champion Drew McIntyre verloren hatte, trat bei RAW zusammen mit seinem Verbündeten Murphy gegen Mysterio und Aleister Black an - das Duo, das in der Nacht zuvor in einem skurrilen Doppel-Stunt vom Dach der WWE-Firmenzentrale in Stamford geworfen wurde.

Seth Rollins geht auf Auge von Rey Mysterio los

Mysterio und Black präsentierten sich bei RAW wieder wohlauf, bei Mysterio hielt der Zustand aber nicht an: Rollins, der bei seinem Einmarsch und zu Beginn des Matches noch emotionslos ins Leere starrte, rastete im Lauf des Kampfs völlig aus, zerrte an Mysterios Maske - und schickte ihn schließlich mit dem Auge voran in die Kante der stählernen Ringtreppe (So sieht Rey Mysterio ohne Maske aus).

Rollins unterstrich damit aufs Neue seinen Schurken-Charakter, den er sich im vergangenen Herbst zugelegt hatte.

Mysterio scheint nach diesen Szenen für eine Weile aus dem Programm geschrieben zu sein und der Niederländer Black (in Deutschland einst bekannt als Tommy End) ein nächster Fehdengegner für Rollins. Black stellte Rollins und Murphy hinter den Kulissen zur Rede und prügelte auf Murphy ein, während Rollins sich entzog.

Randy Orton fordert Edge, IIconics zurück

Zum Abschluss der Show deutete sich zudem noch ein Hauptkampf der kommenden Großveranstaltung Backlash am 14. Juni 2020 an: In ihrem jeweils ersten Auftritt seit ihrem Last Man Standing Match bei WrestleMania forderte Randy Orton den zurückgekehrten Edge zu einem klassischen Wrestling-Match heraus.

Eine weitere Neuigkeit: Die IIconics Billie Kay und Peyton Royce feierten ihr Comeback nach monatelanger Pause und besiegten die Tag-Team-Champions Alexa Bliss und Nikki Cross in einem Match, in dem es nicht um die Titel ging.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

No Disqualification Match: Bobby Lashley besiegt Humberto Carrillo

Angel Garza besiegt Akira Tozawa

Non Title Match: Drew McIntyre besiegt Andrade

Non Title Match: The IIconics besiegen Alexa Bliss & Nikki Cross

Cedric Alexander, Ricochet & R-Truth besiegen MVP, Brendan Vink & Shane Thorne

Aleister Black & Rey Mysterio vs. Murphy & Seth Rollins - No Contest

Shayna Baszler besiegt Natalya