Am kommenden Wochenende veranstaltet die Wrestling-Liga WWE ihre dritte Großveranstaltung aus dem hauseigenen Performance Center in Orlando, Zuschauer sind - außer den seit einigen Wochen als Fans hinter Plexiglasscheiben stehenden NXT-Talenten - erneut keine zugelassen.

Im Zentrum von WWE Backlash 2020 steht das als "Greatest Wrestling Match Ever" titulierte Duell zwischen Edge und Randy Orton.

Hall of Famer Edge gab bekanntlich beim Royal Rumble im Januar sein Comeback nach neun Jahren Pause, bei WrestleMania trat er dann in einem Last Man Standing Match gegen Orton an (und gewann). Nun treffen beide in einem normalen Match aufeinander, für das die Liga die Erwartungshaltung so hoch wie nur möglich angesetzt hat.

Edge vs. Orton schon aufgezeichnet

Dabei weiß sich WWE allerdings zu helfen, übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde das Match bereits aufgezeichnet. So sollen mögliche Längen und fehlerhafte Aktionen aus dem Match herausgeschnitten und nur die besten und spektakulärsten Szenen gezeigt werden.

Herausgekommen soll laut Szene-Insider Dave Meltzer tatsächlich das bestmögliche Match sein, das Edge und Orton gegeneinander abliefern können. Wieviel Matchzeit am Ende tatsächlich gesendet wird, ist offen.

McIntyre und Strowman in Titelmatches

Auch die beiden großen Titel stehen bei Backlash auf dem Spiel: Drew McIntyre verteidigt seine WWE Championship gegen Bobby Lashley, Braun Strowman setzt seine Universal Championship gleich gegen zwei Wrestler auf einmal aufs Spiel:

The Miz und John Morrison hoffen auf den großen Sieg. Womöglich gibt es auch das Comeback von The Fiend, nach seiner Niederlage bei Money in the Bank wurde Bray Wyatts Horror-Alter-Ego ins Bild geschnitten.

Die Matchcard:

WWE Championship: Drew McIntyre (c) vs. Bobby Lashley

WWE Universal Championship - Handicap Match: Braun Strowman (c) vs. The Miz und John Morrison

Edge vs. Randy Orton

WWE RAW Women's Championship: Asuka (c) vs. Nia Jax

WWE United States Championship: Apollo Crews (c) vs. Andrade

WWE Women's Tag Team Championship: Bayley und Sasha Banks (c) vs. Alexa Bliss und Nikki Cross vs. The IIconics

Jeff Hardy vs. Sheamus

Uhrzeit, TV-Übertragung, Livestream:

Backlash 2020 startet in der Nacht von Sonntag, 14. Juni auf Montag, 15 Juni um 1 Uhr (Kickoff-Show: 0 Uhr) und läuft auf dem WWE Network. Sky überträgt seit März nicht mehr, der neue Partner DAZN strahlt die Wochenshows RAW und SmackDown aus.