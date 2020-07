Die populäre Wrestling-Liga AEW hat sich einmal mehr Verstärkung von der Konkurrenz geholt.

Bei der Wochenshow Dynamite debütierte der langjährige WWE-Star Zack Ryder unter seinem bürgerlichen Namen Matt Cardona, der während der Corona-Pandemie im April Teil einer großen Entlassungswelle beim Marktführer war.

Cardona durfte wie die übrigen entlassenen Wrestler 90 Tage lang nicht bei einer anderen Promotion antreten, diese sind seit einigen Tagen abgelaufen. Sechs gefeuerte WWE-Wrestler traten bereits Mitte Juli bei der Liga Impact auf und fanden dort ihr neues Zuhause.

Der 35-Jährige hat es dagegen wie unter anderem Cash Wheeler und Dax Harwood von FTR (bei WWE: The Revival) bei AEW gefunden.

Zack Ryder kommt Cody Rhodes zu Hilfe

Nach einem gewonnenen TNT Titelmatch von Ligagründer Cody (Rhodes) gegen Indy-Wrestler Warhorse wurde letzterer von der Dark Order um Brodie Lee (bei WWE: Luke Harper) angegriffen, danach wand sich die Order Cody zu. Der erhielt jedoch Hilfe vom hinzugeeilten Cardona, der deutlich muskulöser aussah als in WWE-Zeiten.

Kommentator Tony Schiavone erklärte, dass Cardona und Cody seit Jahren befreundet sind, hinterher umarmten sich die beiden.

Cardona gewann als Ryder bei WWE einmal die Intercontinental und einmal die United States Championship, dazu kamen zwei Tag-Team-Titel mit Partner Curt Hawkins. Er stand seit 2007 beim Marktführer unter Vertrag, gewann durch die Youtube-Show "Z! True Long Island Story" 2011 enorm an Popularität, schaffte aber nie den Durchbruch.

In den letzten Jahren wurde er eher als Comedy-Charakter eingesetzt, sodass seine Entlassung am Ende keine große Überraschung mehr war.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite:

Orange Cassidy, Best Friends und Jurassic Express besiegen Chris Jericho, Sammy Guevara, Santana, Ortiz und Jake Hager

TNT Championship: Cody (c) besiegt Warhorse

AEW Tag Team Championship: Adam Page und Kenny Omega (c) besiegen Dark Order (Evil Uno und Stu Grayson)

Hikaru Shida besiegt Diamonte

Jon Moxley und Darby Allin besiegen Brian Cage und Ricky Starks