Der deutschsprachige Wrestling-Star Cesaro und sein Partner Shinsuke Nakamura sind bei WWE unverhofft ins Zentrum des Geschehens gerückt.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown - die WWE wegen des großen Corona-Ausbruchs im Kader weiter mit dezimiertem Personal bestreitet - stand das schweizerisch-japanische Duo im Hauptkampf und forderte die Tag-Team-Champions The New Day heraus.

Am Ende reckten die beiden auch die Gürtel in die Höhe, allerdings nicht als reguläre Champions: Das Match endete ergebnislos, als alle vier Beteiligten sich irregulär im Ring aufhielten und der Ringrichter die Kontrolle über das Geschehen verlor.

Anzeige

In dem zur Prügelei ausgearteten Kampf hatten Cesaro und Nakamura dann das letzte Wort, als sie einen Tisch in den Ring holten und für einen spektakulären Abschluss sorgten: Cesaro warf Gegner Kofi Kingston mit einer Powerbomb durch dessen Partner Big E und den Tisch.

Die Szenerie dürfte zu einem Rückmatch bei der Großveranstaltung Extreme Rules am kommenden Wochenende führen, mutmaßlich als Kampf ohne Regeln oder als Tables Match, in dem eine Aktion durch einen Tisch den Sieg bringt.

DAZN gratis testen und WWE RAW und SmackDown live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Cesaro gilt als unter Wert verkauft

Cesaro hielt bei WWE bereits sechsmal Tag-Team-Gold, einmal mit dem inzwischen zurückgetretenen Tyson Kidd, fünfmal mit dem Iren Sheamus (mit dem er 2016 auch Partner von Tim Wiese bei dessen WWE-Gastspiel war) - zuletzt bis Januar 2019, als "The Bar" die Titel an Shane McMahon und The Miz verlor.

Der 39 Jahre alte Edeltechniker Cesaro gilt als einer der am meisten unterbewerteten Wrestler bei WWE. "Er müsste aus meiner Sicht schon zum World Champion gekrönt worden sein", sagte Ex-Partner Sheamus 2017 im SPORT1-Interview, auch Legenden wie Ric Flair und Mick Foley hatten den Mann aus Luzern schon in höchsten Tönen gepriesen und als unter Wert verkauft bezeichnet.

Nun könnte er zumindest im Tag-Team-Bereich seine Durststrecke beenden.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 10. Juni 2020:

Jeff Hardy besiegt The Miz

Non Title Match: Bayley & Sasha Bankes besiegen Alexa Bliss & Nikki Cross

Lacey Evans vs. Naomi - No Contest

WWE SmackDown Tag Team Championship Match: The New Day (c) vs. Cesaro & Shinsuke Nakamura - No Contest