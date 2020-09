Mit drei vielversprechenden Titelmatches läutet WWE-Rivale AEW am Sonntag seine Herbstsaison ein - und ein weiteres Match, das aufhorchen lässt, ist noch hinzugekommen.

Jungstar Sammy Guevara und die langjährige WWE-Größe Matt Hardy setzen bei der Großveranstaltung All Out am Sonntag ihre Fehde in einem Broken Rules Match fort. Zu den Matchklauseln gehört, dass der bald 46 Jahre alte Hardy - älterer Bruder von WWE-Star Jeff Hardy - AEW "für immer" verlassen muss, sollte er verlieren.

Ein überraschender Abgesang für den erst in diesem Jahr von WWE zu AEW gewechselten Veteranen oder steckt ein anderer Plan dahinter?

Anzeige

Jon Moxley und Chris Jericho im Einsatz, große Erwartungen an FTR

Im voraussichtlichen Hauptkampf von All Out trifft Champion Jon Moxley (Dean Ambrose bei WWE) auf einen der heißesten Jungstars der Wrestling-Welt, den charismatischen MJF (Maxwell Jacob Friedman), Damenchampion Hikaru Shida wird von Thunder Rosa gefordert, Titelträgerin des traditionellen Ligenverbunds NWA, der aktuell von Smashing-Pumpkins-Sänger und Wrestling-Fan Billy Corgan geführt wird.

Großes Potenzial, das beste Match des Abends zu werden, hat das Tag-Team-Titelmatch zwischen den Champions Hangman Page und Kenny Omega und dem bei WWE als The Revival bekannten Duo FTR.

Dax Harwood und Cash Wheeler, begleitet von Legende Tully Blanchard, wollen ihrem Ruf als im WWE-Hauptkader weit unter Wert verkauftem Edelteam gerecht werden - was Page und Omega können, haben sie unter anderem schon im exzellenten Match gegen die Young Bucks bei Revolution bewiesen, von Kritiker-Papst Dave Meltzer (Wrestling Observer) mit sechs Sternen bewertet und als bestes Tag-Team-Match aller Zeiten gefeiert.

In Sachen Unterhaltungswert könnte das "Mimosa Mayhem Match" zwischen der lebenden Legende Chris Jericho und Kult-Charakter Orange Cassidy vorn liegen. Zum Setting des Kampfs gehört ein mit Champanger und Orangensaft liegender Pool - seinen Gegner dort hineinzustoßen ist eine der Möglichkeiten, das Match zu gewinnen.

All Out ist die erste Großveranstaltung seit Beginn der Corona-Pandemie, bei der AEW wieder eine begrenzte Zahl von Zuschauern vor Ort zulässt.

Die Matches bei AEW All Out 2020:

AEW World Championship: Jon Moxley (c) vs. MJF (Maxwell Jacob Friedman)

AEW World Tag Team Championship: Hangman Page & Kenny Omega (c) vs. FTR

AEW World Women's Championship: Hikaru Shida (c) vs. Thunder Rosa

Mimosa Mayhem Match: Orange Cassidy vs. Chris Jericho

Broken Rules Match: Matt Hardy vs. Sammy Guevara

Matt Cardona, The Natural Nightmares & Scorpio Sky vs. The Dark Order (Mr. Brodie Lee, Colt Cabana, Evil Uno & Stu Grayson)

Casino Battle Royale um ein künftiges World-Title-Match - bestätigte Teilnehmer: Brian Cage, Lance Archer, Darby Allin, Ricky Starks, The Butcher, The Blade, Eddie Kingston, Pentagon Jr., Rey Fenix

Datum, Uhrzeit, TV, Livestream:

AEW Double or Nothing steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2 Uhr deutscher Zeit (Kickoff-Show 1 Uhr).

TV: Sky Select

Livestream: FITE