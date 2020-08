Shaquille O'Neal denkt an eine Rückkehr in den Wrestling-Ring.

Die NBA-Legende verkündete am Dienstag seine Verlängerung als Basketball-Experte bei WarnerMedia, die auch das Sport-Segment TurnerSports und damit den TV-Sender TNT kontrollieren.

"TurnerSports ist eine Familie für mich und ich freue mich darauf, mit meinen talentierten Kollegen zu arbeiten und noch viele weitere Shaq-tastische Momente in den nächsten Jahren zu kreieren", erklärte O'Neal.

In der Pressemitteilung ließ allerdings auch ein Satz viele Wrestling-Fans aufhorchen: "Könnte Shaq in den Ring zurückkehren und einen Auftritt bei einem Event von All Elite Wrestling (AEW) auf TNT haben? Wir werden sehen ..."

Der 48-Jährige ist großer Wrestling-Fan und nahm beim Marktführer WWE bereits an der Andre the Giant Memorial Battle Royal bei WrestleMania 32 (2016) teil. Der Auftritt sollte ein Match gegen WWE-Legende The Big Show einleiten, dazu kam es wegen O'Neals anderweitiger Verpflichtungen jedoch nie. (Shaqs kuriose Wrestling-Auftritte im Überblick)

Shaq hofft auf Match gegen Cody Rhodes

Außerdem präsentierte Shaq beim WCW Bash at the Beach 1994 den Titel für den Sieger des Matches zwischen Hulk Hogan und Ric Flair. Bei der Wochenshow RAW fungierte er 2009 als Gastgeber, 2012 war er in einem Backstage-Segment mit Hogan bei der Konkurrenz-Liga TNA (heute: Impact Wrestling) zu sehen.

Nun hofft Shaq also auf sein erstes Singles-Match - bei AEW, dem größten Konkurrenten von WWE.

Laut The Athletic ist die Planung eines Match noch "maximal im embryotischen Stadium", dennoch tönte Shaq bereits in Richtung von Liga-Gründer Cody Rhodes: "Ich würde es lieben, gegen ihn zu kämpfen. Schreibt das. Druckt das. Schickt es ihm. Ruft AEW an und erzählt es ihnen." (Cody Rhodes im SPORT1-Interview)

Da AEW auf TNT läuft und damit Teil von TurnerSports ist, dürfte es zumindest keine Interessenskonflike geben - im Gegensatz zu WWE, deren TV-Shows auf dem USA Network (RAW, NXT) beziehungsweise Fox Sports (SmackDown) laufen.