Am Wochenende war Mike Tyson bei seinem Wrestling-Gastspiel vergleichsweise zahm geblieben - nun hat er überraschend groß nachgelegt.

Bei AEW Dynamite, der wöchentlichen TV-Show von All Elite Wrestling, rückte Tyson mit einer großen Entourage an, bei der auch andere Kampfsport-Stars mitmischten. Und er startete eine gigantische Prügelei mit Showkampf-Legende Chris Jericho, mit dem er einst schon auch bei WWE Stress hatte.

Mike Tyson und Chris Jericho prügeln sich im Wrestling-Ring

Jericho und seine Gruppierung "The Inner Circle" hatten am Ende der Show einen Auftritt, indem sie ihre Niederlage im Hauptkampf der Großveranstaltung Double or Nothing verarbeiteten - einem irrwitzigen "Stadium Stampede Match" gegen Matt Hardy und das Bündnis "The Elite" in der leeren NFL-Arena der Jacksonville Jaguars.

Das comedy-lastige Segment erreichte seinen Höhepunkt, als Jericho sich nicht zufrieden zeigte mit diversen Aufheiterungsversuchen, die seine Kollegen Jake Hager, Sammy Guevara, Santana und Ortiz für ihn parat hatten. Er verlangte stattdessen "den Kopf von Mike Tyson auf einem Silbertablett", mit dem Hinweis darauf, dass "Iron Mike" ihn vor zehn Jahren bei WWE niedergeschlagen hatte, als der zu Gast bei der dortigen Flaggschiff-Show Monday Night RAW war.

Tyson ließ sich nicht lange bitten, er kam zusammen mit zahlreichen Begleitern, unter ihnen die UFC-Legenden Vitor Belfort und Rashad Evans sowie Henry Cejudo und posierte mit ausgezogenem Shirt vor Tyson.

Jerichos Aufforderung, sich für die offene Rechnung zu entschuldigen, stieß auf taube Ohren - stattdessen schubste Tyson Jericho, der schubste zurück und eine große Keilerei brach los. Tyson und der 49 Jahre alte Jericho wurden am Ende voneinander getrennt, schworen sich aber gegenseitig Rache.

Der 53 Jahre alte Tyson plant bekanntlich gerade ein Box-Comeback zu Show-Zwecken und selbstredend war auch der Eklat im Wrestling-Ring nicht real, sondern nach Drehbuch inszeniert. Und es sieht so aus, als ob Tyson bei AEW noch nicht fertig wäre.

Die weiteren Highlights:

- Der zweite Coup neben dem Auftritt Tysons: Die bei WWE entlassenen The Revival feierten ihr Debüt bei AEW, mit dem neuen Namen FTR. Dax Harwood und Cash Wheeler, wie die ehemaligen Scott Dawson und Dash Wilder nun heißen, rückten mit einem Pickup-Truck an, als sich die Young Bucks nach dem Eröffnungskampf der Show in eine Prügelei mit dem Duo The Butcher & The Blade verstrickten. Harwood und Wheeler deuteten zunächst an, auf die Bucks loszugehen, wandten sich stattdessen aber gegen Butcher und Blade - sind damit also offiziell Publikumslieblinge.

- Debütant Brian Cage, der sich bei Double or Nothing gleich ein Match um den World Title sicherte, unterstrich seine Dominanz: Der muskulöse Ex-Champion von Impact und Lucha Underground (und man kann es nicht oft genug sagen: "Mörder" von TV-Legende Lorenzo Lamas) feierte schnellen Sieg gegen Lee Johnson. Cages Manager Taz, warnte Champion Jon Moxley (ehemals: Dean Ambrose bei WWE) mit denselben Worten vor Cage, mit denen er zu aktiven Zeiten bei der Kultliga ECW einst vor sich selbst warnte: "Beat him if you can, survive if he lets you!"

- Cody Rhodes, von Tyson gekrönter Träger des neuen TNT-Titels, versprach in seiner Antrittsrede ein "Fighting Champion" zu sein, der zur Not jede Woche seinen Titel aufs Spiel setzen werde. Der Rest des Kaders könne es als offene Herausforderung verstehen.

In einer großen Battle Royal wurde dann Codys erster Herausforderer gekürt. Das große Teilnehmerfeld reduzierte sich am Ende auf vier aufstrebende Phänomene: Das charismatische Supertalent MJF und dessen Bodyguard Wardlow, Luke Perrys Sohn Jungle Boy und der kultig-skurrile Lustlos-Wrestler Orange Cassidy. MJF wollte seinen diamantbesetzten Ring gegen Cassidy einsetzen, traf aber versehentlich seinen Verbündeten Wardlow, worauf dann zuerst MJF, dann Wardlow eliminiert wurden. Im Schlagabtausch der Publikumslieblinge setzte sich dann der bei Double or Nothing noch von MJF bezwungene Jungle Boy durch und trifft damit nächste Woche auf Cody.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 27. Mai 2020:

Matt Hardy & The Young Bucks besiegen Joey Janela & Private Party

Brian Cage besiegt Lee Johnson

Non Title Match: Hikaru Shida besiegt Christi James

Jimmy Havoc & Kip Sabian besiegen SCU

TNT Championship Title #1 Contendership Battle Royal - Sieger: Jungle Boy