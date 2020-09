Dieser Dreifach-Ausfall bei WWE lässt viele Fragen offen.

Nicht näher definierte medizinische Gründe haben zwei vorab angekündigte Matches der Großveranstaltung Clash of Champions in der Nacht zum Montag durchkreuzt: Nikki Cross, die eigentlich SmackDown-Damenchampion Bayley herausfordern sollte, fehlte ebenso wie die beiden Tag-Team-Champions Nia Jax und Shayna Baszler.

WWE nannte als Grund, dass das Trio "keine medizinische Freigabe" bekommen hätte. Besteht ein Zusammenhang mit dem jüngsten Corona-Ausbruch bei WWE? Wenn nicht, wären die Abwesenheiten umso rätselhafter.

Nia Jax und Shayna Baszler witzeln bei Twitter

Cross war bereits am Freitag bei der TV-Show SmackDown nicht dabei, Bayley hielt eine Promo-Ansprache in ihrer Abwesenheit. Die frühere UFC-Kämpfern Baszler und The-Rock-Cousine Jax waren am Montag bei RAW noch im Einsatz und besiegten Lana und Natalya.

Was zumindest in Bezug auf Baszler und Jax beruhigt: Die beiden meldeten sich auch nach der Verkündung ihres Ausfalls noch bei Twitter zu Wort und vertrieben sich den freien Abend mit Witzeleien.

Jax kommentierte gar die Vermeldung ihres Ausfalls mit dem Wort "Lügen", was wohl als sarkastischer Witz zu deuten ist.

Asuka ersetzte Nikki Cross gegen Bayley

WWE hatte im Lauf der Woche indirekt bestätigt, dass es zu positiven Covid-19-Tests im Kader gekommen war, schon im Frühsommer soll es laut überinstimmenden, von WWE nicht dementierten Medienberichten einen größeren Ausbruch mit rund 40 Fällen gegeben haben. Weder damals noch jetzt hat die Liga von sich aus Namen genannt.

Anstelle von Cross nahm RAW-Damenchampion Asuka - die zuvor ihren Titel gegen Zelina Vega verteidigt hatte - eine offene Herausforderung Bayleys an. Das Match endete schnell, als Bayley Asuka mit einem Stuhl attackierte und sich die Disqualifikation einhandelte, Bayley wurde darauf von Sasha Banks bei deren ersten Ringauftritt nach dem Verrat der früheren Partnerin angegriffen.

Das Match von Baszler und Jax gegen Ruby Riott und Liv Morgan wurde ersatzlos gestrichen, WWE kündigte an, die Titelsituation bei der TV-Show Monday Night RAW zu thematisieren.