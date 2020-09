Mit seinen brutalen Kopftritten gegen zahlreiche Altstars war Randy Orton zum Oberbösewicht des WWE-Sommers geworden - doch gerade, als er die Entwicklung mit dem Gewinn des WWE-Titels krönen wollte, rächten sich seine Untaten.

Bei der Großveranstaltung Clash of Champions in der Nacht zum Montag, in der Orton Champion Drew McIntyre in einem Ambulance Match herausforderte, mischten sich gleich mehrere von Ortons Opfern der vergangenen Monate ein - und stellten dem "Legend Killer" auf spektakuläre Weise die Quittung aus.

Big Show, Christian, Shawn Michaels schlagen zurück

Der Hüne The Big Show, im Juli von Orton bei RAW besiegt und zerstört, begann den Reigen, indem er Orton vom ersten Versuch des Punt Kicks gegen den angeschlagenen McIntyre abhielt und ihm einen Chokeslam durch den Kommentatorentisch verpasste.

Als der Kampf sich hinter die Kulissen verlagerte, mischte auch Christian, der langjährige Partner von Ortons langzeitverletztem Erzrivalen Edge, mit und revanchierte sich für die Prügel, die er abbekommen hatte, indem er Orton durch den Catering-Bereich schleuderte.

Später näherte sich der Fight dann dem Ort der Entscheidung, dem im Eingangsbereich geparkten Krankenwagen, in den der Sieger seinen Gegner verfrachten musste. Es kam dort zu schmerzhaften Attacken, etwa einem Wurf McIntyres durch Orton durch die Windschutzscheibe. Als Orton auf dem Dach nachlegen wollte, lauerte dort eine weitere von ihm ausgeschaltete Legende: "The Heartbreak Kid" Shawn Michaels!

Drew McIntyre vollendet - Ric Flair transportiert Randy Orton ab

Michaels verpasste Orton seine berühmte Sweet Chin Music, der Tritt gegen das Kinn ließ Orton vom Dach taumeln und in einen Tisch krachen. Nachdem Orton sich zwischenzeitlich nochmal erholte und mit einem RKO gegen McIntyre die Kontrolle zurückgewann, vollendete McIntyre schließlich sein Werk ohne weitere Hilfe: Er verpasste Orton den Claymore Kick und schließlich als finale Rache einen eigenen Kopftritt am hinteren Bereich des Wagens.

McIntyre schlug am Ende erfolgreich die Tür hinter Orton zu, das offizielle Ende des Matchs - wobei es noch eine Schlusspointe gab: Die Kamera schwenkte in die Fahrerkabine des Wagens, wo ein weiteres Orton-Opfer saß - sein 71 Jahre alter Mentor "Nature Boy" Ric Flair. Der 16-malige World Champion von NWA, WCW und WWE fuhr mit dem ausgeknockten Orton im Gepäck davon, während McIntyre mit dem verteidigten Gürtel posierte.

Roman Reigns verstört im Match gegen Jey Uso

Im Hauptkampf der Show folgte dann das Familienduell zwischen Universal Champion Roman Reigns und Jey Uso - in dem Reigns mit Nachdruck seine neue Rolle als böser "Heel" unterstrich.

Der bislang vor allem als Tag-Team-Wrestler erfolgreiche Uso glänzte mit einer beherzten Leistung, bei der er den siegesgewissen (nun mit freiem Oberkörper antretenden) Reigns mehrfach mit unerwarteten Konterattacken überraschte und mit dem Uso Splash fast pinnte - Reigns aber befreite sich und verpasste Uso nebenbei noch einen Tiefschlag.

Mit seinem Spear-Finisher hatte Reigns Uso dann sichtbar reif für die Niederlage, aber der "Big Dog" machte eine Demonstration heraus: Er verpasste Uso einen weiteren Spear und forderte ihn auf, laut auszusprechen, dass er das Stammesoberhaupt ihrer Familie sei und er ihm unterlegen. Als Uso sich weigerte, setzte es weitere Attacken - wobei Reigns sich weder von Ringrichter Charles Robinson aufhalten ließ noch vom eigenen Manager Paul Heyman, dem es irgendwann auch zu hart werden schien.

Reigns setzte Uso unter anderem mit Ellbogen-Hieben gegen den Kopf zu - was Erinnerungen an Heymans alten Schützling Brock Lesnar und das Blutbad gegen Randy Orton beim SummerSlam 2016 weckte. Schließlich humpelte Jeys verletzter Zwillingsbruder Jimmy Uso zum Ring und versuchte ebenfalls vergeblich, Reigns zur Räson zu bringen. Letztlich warf Jimmy ein Handtuch in den Ring, worauf Robinson das Match endlich abbrach und Reigns zum Sieger erklärte.

Der entsetzte Jimmy ging noch auf Nummer sicher und sagte zu Reigns, dass er der Stammeshäuptling sei, nun solle er sich aber endlich beruhigen. Während sich Jimmy um den völlig demontierten Jey kümmerte, ließ Reigns sich neben dem Titel auch eine Lei-Kette reichen, die er sich um den Hals hing, um sich auch optisch als Häuptling seines samoanischen Clans zu inszenieren.

Nikki Cross, Nia Jax und Shayna Baszler fallen aus - Corona?

Die größte Nachricht abseits der Main-Event-Matches: Drei für die Show angekündigte Wrestlerinnen konnten aus nicht genau benannten Gründen nicht bei der Veranstaltung antreten: Nikki Cross, die eigentlich SmackDown-Damenchampion Bayley herausfordern sollte, fehlte ebenso wie die beiden Tag-Team-Champions Nia Jax und Shayna Baszler.

WWE nannte als Grund für den Dreifachausfall, dass das Trio "keine medizinische Freigabe" bekommen hätte. Ein Zusammenhang mit dem jüngsten Corona-Ausbruch bei WWE wurde indes nicht bestätigt.

Anstelle von Cross nahm RAW-Damenchampion Asuka - die zuvor ihren Titel gegen Zelina Vega verteidigt hatte - eine offene Herausforderung Bayleys an. Das Match endete schnell, als Bayley Asuka mit einem Stuhl attackierte und sich die Disqualifikation einhandelte, Bayley wurde darauf von Sasha Banks bei deren ersten Ringauftritt nach dem Verrat der früheren Partnerin angegriffen.

Das Match von Baszler und Jax gegen Ruby Riott und Liv Morgan wurde ersatzlos gestrichen, WWE kündigte an, die Titelsituation bei der TV-Show Monday Night RAW zu thematisieren.

Die Ergebnisse von WWE Clash of Champions 2020:

WWE SmackDown Tag Team Championship: Cesaro & Shinsuke Nakamura (c) besiegen Lucha House Party (Kickoff-Show)

WWE Intercontinental Championship Ladder Match: Sami Zayn besiegt Jeff Hardy (c), AJ Styles - TITELWECHSEL!

WWE RAW Women's Championship: Asuka (c) besiegt Zelina Vega

WWE United States Championship: Bobby Lashley (c) besiegt Apollo Crews

WWE RAW Tag Team Championship: The Street Profits (c) vs. Andrade & Angel Garza

WWE SmackDown Women's Championship: Asuka besiegt Bayley (c) durch Disqualifikation

WWE Championship Ambulance Match: Drew McIntyre (c) besiegt Randy Orton

WWE Universal Championship: Roman Reigns (c) besiegt Jey Uso