Das Comeback von Topstar Roman Reigns und seine Verwandlung zum Bösewicht haben die vergangenen beiden WWE-Wochen geprägt.

Nun hat die Wrestling-Liga einen überraschenden ersten Herausforderer für den "Big Dog" gekürt, der beim SummerSlam zurückgekehrt und bei Payback mit dem neuen Manager Paul Heyman wieder zum Universal Champion aufgestiegen war.

Jey Uso, Neffe von Reigns und aktuell wegen einer schweren Verletzung von Bruder und Partner Jimmy Uso auf sich gestellt, gewann am Ende der Show einen großen Vierkampf gegen King Corbin, Matt Riddle und Sheamus. Er verdiente sich damit ein innerfamiliäres Titelduell bei Clash of Champions am 27. September.

Einen weiteren Paukenschlag gab es nach einem Match, in dem Damenchampion Bayley und Sasha Banks sich die Tag-Team-Gürtel der Frauendivision von Nia Jax und Shayna Baszler zurückzuholen versuchten: Nachdem die "Golden Role Models" das Match verloren und Banks verletzt von Madizinkräften behandelt werden musste, wandte sich Bayley gegen ihre Partnerin und attackierte sie brutal.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 4. September 2020:

Heavy Machinery besiegen John Morrison & The Miz

WWE Women's Tag Team Championship: Nia Jax & Shayna Baszler (c) besiegen Bayley & Sasha Banks

WWE Universal Title #1 Contendership Match: Jey Uso besiegt King Corbin, Matt Riddle, Sheamus