Gerade erst hatte WWE ihn mit einer großen Inszenierung ins Zentrum gerückt - und nun das.

Bei seinem ersten Auftritt nach der Großveranstaltung NXT TakeOver 31 am Wochenende zog sich der aufstrebende Ridge Holland eine reale und übel aussehende Verletzung zu, die seinen eben gestarteten Push nach oben gleich wieder beendet haben könnte.

Holland, unter seinem bürgerlichen Namen Luke Menzies früher Rugby-Profi in der Heimat England, stand am Ende von TakeOver im Mittelpunkt, als er den früheren Champion Adam Cole k.o. geschlagen zum Ring schleppte und wie einen nassen Sack fallen ließ. Es war der Start einer Story, die Holland offensichtlich zum neuen Oberschurken des dritten Kaders neben RAW und SmackDown machen sollte - und wohl auch zum Herausforderer für Champion Finn Balor.

Ridge Holland wird auf Trage abtransportiert

Bei der dieswöchigen TV-Show sollte Holland in der neuen Rolle gefestigt werden: Er besiegte Landsmann Danny Burch und ging danach weiter auf ihn los - was in einer großen Prügelei mündete, in der Burch Hilfe von seinem Partner Oney Lorcan bekam, der die Verhältnisse ausgleichen konnte.

Als Lorcan Holland mit einer Flugaktion vom Ring nach draußen erwischte, landete Holland unglücklich, anscheinend gab sein Knie nach. Holland schien die Verletzung im Adrenalinrausch erst gar nicht zu bemerken, setzte die Prügelei fort. Schließlich aber machte ein Ringrichter das X-Zeichen, das eine reale Verletzung signalisiert, Sanitäter kümmerten sich um Holland und manövrierten ihn auf eine Trage.

Holland hob von der Trage aus noch den Daumen, um zu signalisieren, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe, aber wie schwer es ihn tatsächlich erwischt hat, dürfte erst nach weiteren Untersuchungen offenbar werden.

Ein längerfristiger Ausfall Hollands wäre ein weiterer Rückschlag, der die Planungen bei NXT durcheinanderwirbelt, nachdem vor kurzem erst der als kommender Topstar präsentierte Ex-Champion Karrion Kross seinen Titel verletzt abgeben hatte müssen.