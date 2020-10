Er hatte angekündigt, dass in dem Match am Sonntag "der größte Einsatz auf dem Spiel stehen wird, der bei WWE je auf dem Spiel stand".

Nun hat Universal Champion Roman Reigns enthüllt, worum es gehen wird in seinem Familienduell mit Jey Uso am Sonntag bei der Großveranstaltung Hell in a Cell.

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown am Freitag gab es das letzte Vorgeplänkel zwischen Reigns und Jey, der dem "Big Dog" noch ein paar Stiche versetzen konnte. Mit Hilfe seines verletzten Zwillingsbruders Jimmy Uso, der Reigns verwirrte und ablenkte, attackierte Jey Reigns hinterrücks und verpasste ihm Hiebe.

Roman Reigns offenbart Jey Uso die Konsequenzen der Niederlage

Nachdem er von Reigns abgelassen und sich mit Jimmy auf die Einmarschrampe begeben hatte, ergriff ein wütender Reigns das Mikrofon und erklärte seinen Plan - in den Jey vor einigen Wochen unbesehen eingewilligt hatte, um den Titelkampf zu bekommen: Wenn Jey Uso das Käfigmatch verliert - das zusätzlich ein "I Quit Match" ist, das nur gewonnen werden kann, wenn der Gegner laut "Ich gebe auf" ruft - muss er Reigns' Bediensteter werden.

Sollte Jey aufgeben, erkenne er Reigns' Status als "Tribal Chief" der Familie an und müsse die Konsequenzen tragen. Er müsse von da an alles für Reigns tun, sich ihm unterordnen, Befehle ausführen. Sollte er das nicht tun, werde er aus der Familie verstoßen - und nicht nur er, sondern auch Bruder Jimmy, dessen Frau Naomi und all ihre Kinder und Kindeskinder.

Sasha Banks zwingt Bayley vor Hell in a Cell zur Unterschrift

In einem weiteren Hell in a Cell Match wird am Sonntag Damenchampion Bayley auf ihre frühere Partnerin und Freundin Sasha Banks treffen - die von Bayley fallen gelassen und attackiert worden war.

Eine gewisse Furcht vor der Rache Banks' scheint Bayley entwickelt zu haben, vergangene Woche verweigerte sie die Unterschrift unter den Vertrag für das Match. Dass sie damit nicht davonkommen würde, war zu erahnen, in dieser Woche besorgte Banks höchstselbst die fehlenden Formalitäten: Sie prügelte auf Bayley ein und nötigte sie am Ende zu unterzeichnen.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 23. Oktober 2020:

Daniel Bryan, Kevin Owens & The Street Profits besiegen Dolph Ziggler, Robert Roode, Cesaro & Shinsuke Nakamura

Bianca Belair besiegt Zelina Vega

Lars Sullivan besiegt Shorty G

Seth Rollins besiegt Murphy