Der verstörende Feuer-Horror im Hauptkampf zwischen Randy Orton und The Fiend diente offensichtlich dazu, Aufmerksamkeit zu generieren - in Sachen Ring-Action war bei WWE TLC 2020 jedoch auch einiges geboten.

Unter anderem hatte die Wrestling-Liga für ihre Fans noch eine Überraschung in petto: Charlotte Flair ist nach sechs Monaten Zwangspause zurück und hat sich gleich wieder Titelgold umgeschnallt!

Charlotte Flair feiert Comeback - Titelgewinn mit Asuka

Die Tochter des legendären "Nature Boy" Ric Flair, die zuletzt wegen der Korrektur einer missglückten Brustvergrößerungs-OP eine lange Reha absolvieren musste, war die Mystery-Partnerin von RAW-Damenchampion Asuka im Tag-Team-Titelmatch gegen The-Rock-Cousine Nia Jax und die frühere UFC-Kämpferin Shayna Baszler.

Flair ersetzte Lana, die bei RAW mit einer inszenierten Verletzung kurzfristig aus dem Match geschrieben worden war, Asuka akquirierte stattdessen ihre alte Rivalin, die 2018 ihre WrestleMania-Gegnerin gewesen war.

Die "Queen" führte sich standesgemäß wieder ein, zwar verhinderte Jax am Ende des Matches, dass Baszler in ihrem Aufgabegriff Figure-Eight abklopfte, nachdem Asuka das Schwergewicht aus dem Weg räumte, legte Flair jedoch mit der Aktion Natural Selection nach und pinnte Baszler. Hinter den Kulissen applaudierte dafür auch ihr mittlerweile 71 Jahre alter Vater.

Drew McIntyre und Roman Reigns bleiben Champions

Im ersten der namensgebenden TLC-Matches - bei dem Tische, Stühle und Leitern eingesetzt werden durften - verteidigte WWE-Champion Drew McIntyre seinen Titel gegen AJ Styles und auch gegen The Miz, der sich im Lauf des Kampfs durch das Einlösen seines Money-in-the-Bank-Koffers ins Match beförderte. Im TLC-Match Nummer 2 behielt Universal Champion Roman Reigns die Oberhand über Kevin Owens.

Gewechselt ist derweil auch ein zweiter Tag-Team-Titel: Die bei RAW amtierenden Männerchampions The New Day (Kofi Kingston und Big E) wurden entthront von der Gruppierung The Hurt Business, vertreten durch Veteran Shelton Benjamin und Youngster Cedric Alexander.

Die Ergebnisse von WWE TLC (Tables, Ladders & Chairs) 2020:

WWE Championship TLC Match: Drew McIntyre (c) besiegt AJ Styles, The Miz (der seinen Money-in-the-Bank-Koffer einlöste)

WWE SmackDown Women's Championship: Sasha Banks (c) besiegt Carmella

WWE RAW Tag Team Championship: The Hurt Business (Cedric Alexander & Shelton Benjamin) besiegen The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) (c) - TITELWECHSEL!

WWE Women's Tag Team Championship: Asuka & Charlotte Flair besiegen Nia Jax & Shayna Baszler (c) - TITELWECHSEL!

WWE Universal Championship TLC Match: Roman Reigns (c) besiegt Kevin Owens

Firefly Inferno Match: Randy Orton besiegt The Fiend