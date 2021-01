Die Wrestling-Liga WWE ist zum wiederholten Mal vom Coronavirus Covid-19 heimgesucht worden - und diesmal hat es ihren Champion erwischt.

Wie die Promotion mitteilte, ist der amtierende Titelträger Drew McIntyre positiv getestet worden und hat sich in Quarantäne begeben. Es ist das erste Mal, dass WWE einen Fall offiziell bestätigt.

Der 35 Jahre alte Schotte sollte in der Nacht zum Dienstag bei der TV-Show Monday Night RAW eigentlich ein Match gegen Randy Orton bestreiten und seinen Titel beim Royal Rumble am 31. Januar gegen Altstar Bill Goldberg verteidigen. Ersteres ist nun ausgeschlossen, ob der Rumble-Kampf stattfinden kann, wird vom Infektionsverlauf abhängen. WWE hat angekündigt, dass McIntyre sich bei RAW an die Fans wenden wird. Zudem schob WWE die Meldung nach, dass Ringlegende und Ligavorstand Triple H die Show eröffnen wird und damit seinen ersten Hauptkaderauftritt seit längerem absolvieren wird.

WWE musste schon mehrere Corona-Ausbrüche verkraften

Bei WWE hatte es Berichten zufolge schon drei Corona-Ausbrüche im Kader gegeben, ein besonders massiver mit angeblich rund 40 Fällen im Sommer, bei dem die Liga wegen mangelnder Hygienevorkehrungen in die Kritik geraten war. Damals bestätigten die Producer Adam Pearce und Jamie Noble sowie die Interviewerinnen Kayla Braxton und Renée Young - die die Liga mittlerweile verlassen und Kritik am Umgang mit ihrer Erkrankung geübt hat -, dass sie betroffen waren, die Liga selbst hatte keine Fälle öffentlich gemacht.

Im Herbst hatte es dann sowohl bei WWE als auch bei Konkurrent AEW Ausbrüche gegeben, eben erst hatte AEW-Star und Co-Geschäftsführer Nick Jackson enthüllt, dass er erkrankt war und einen schwerwiegenden Verlauf gehabt hatte. Am Wochenende berichtete Greg Hamilton, Ringsprecher der WWE-Freitagsshow SmackDown, dass seine Lebensgefährtin an Covid erkrankt ist.

McIntyre hatte vergangene Woche seinen Titel gegen Keith Lee verteidigt, die Show war als "Legend's Night" mit Auftritten von Ex-Stars wie Hulk Hogan und Ric Flair konzipiert.