Mit Auftritten von Hulk Hogan, Ric Flair und vielen anderen wurde die erste Ausgabe der WWE-Show Monday Night RAW 2021 zur "Legend's Night" ausgerufen.

Das nostalgische Spektakel endete dann auf passende Weise: Die noch immer aktive Legende Bill Goldberg krönte die Show mit ihrem ersten Ringauftritt seit dem verlorenen WrestleMania-Match gegen Braun Strowman im vergangenen April - und forderte WWE-Champion Drew McIntyre für den Royal Rumble heraus.

McIntyre hatte zuvor seinen Titel erfolgreich gegen Keith Lee verteidigt, in einem rund 20 Minuten langen und sehenswerten Fight, der deutlicher als alle bisherigen Hauptkader-Auftritte von ihm machte, warum Lee als kommender Topstar gilt.

Schwergewicht Lee verblüffte am Ende unter anderem mit einer spektakulären Variation der Flugaktion Spanish Fly, die aber nicht zum Sieg führte, kurz darauf konterte McIntyre einen Ansatz zu Lees Spirit Bomb mit seinem eigenen Finisher, dem Claymore Kick, aus und sicherte sich damit den Sieg.

Bill Goldberg will Drew McIntyre beim Royal Rumble 2021

Nach dem Match waren die anwesenden Legenden auf der Einmarschrampe versammelt und applaudierten, der vermeintliche Schlussmoment bekam aber noch eine Wendung: Die Musik von Goldberg ertönte und der inzwischen 54-Jährige wandte sich an McIntyre: Ihm gefalle, was für ein Komplettpaket der Schotte sei, aber eine Sache fehle da in seiner Bilanz.

McIntyre halte sich wahrscheinlich für größer und besser als alle Stars von einst, er könne das beim Rumble gegen ihn unter Beweis stellen. McIntyre schien die Herausforderung nicht ganz ernst zu nehmen: Er erklärte, dass ein Match gegen Goldberg wie ein Kampf gegen seinen Papa wäre.

Goldberg schien zunächst herzlich mit McIntyre über diesen Witz zu lassen - beschloss die Show dann aber damit, dass er den fast 20 Jahre jüngeren Champ umschubste. Es sieht alles danach aus, als ob das erste der beiden vertraglich vereinbarten Goldberg-Matches für 2021 fix ist.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 4. Januar 2021:

The New Day besiegen John Morrison & The Miz

AJ Styles besiegt Elias

Non Title Match: Lacey Evans & Peyton Royce besiegen Asuka & Charlotte Flair

Non Title Match: Riddle besiegt Bobby Lashley

Dana Brooke besiegt Shayna Baszler

Randy Orton besiegt Jeff Hardy

Non Title Match: Lucha House Party besiegen The Hurt Business

WWE Championship: Drew McIntyre (c) besiegt Keith Lee