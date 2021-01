Nach monatelanger Abwesenheit ist der deutsche WWE-Wrestler Alexander Wolfe zurück in den USA.

Bei der Mittwochsshow NXT schloss der Dresdner sich in seinem ersten USA-Auftritt seit Beginn der Corona-Pandemie wieder mit Landsmann Marcel Barthel und dem Südtiroler Fabian Aichner zusammen, seinen Kollegen von der Gruppierung Imperium.

Er schürte damit Spekulationen, ob auch Anführer WALTER bald wieder über den großen Teich reisen wird, wenn am Monatsende mit dem Royal Rumble die Road to WrestleMania einsetzt, der größten WWE-Show des Jahres.

Außerdem begann das Tag Team Turnier der Damen und Tommaso Ciampa und Timothy Thatcher trafen sich in einem brutalen Käfigmatch.

Nachdem Barthel und Aichner ihr Turnier-Match im Dusty Rhodes Classic gegen die Lucha House Party verloren, wartete Wolfe auf der Rampe auf die beiden.

Wolfe war als Teil der Gruppierung Sanity bereits bei NXT und auch im Hauptkader SmackDown aktiv. Zusammen mit WALTER treten Barthel, Aichner und Wolfe seitdem bei NXT und NXT UK als die europäische Gruppierung Imperium auf.

Kushida und Leon Ruff konnten in einem weiteren Turniermatch ihre Erzrivalen Johnny Gargano und Austin Theory ausschalten.

Dusty Rhodes Classic der Frauen beginnt

Zum ersten Mal findet dieses Jahr auch ein Tag-Team-Turnier der Damen zu Ehren der verstorbene, für den NXT-Kader prägenden Legende Dusty Rhodes statt. Im ersten Match trat das favorisierte Team aus Toni Storm und Mercedes Martinez gegen Kacy Catanzaro & Kayden Carter an.

Carter und die aus der US-Version von Ninja Warrior bekannte Top-Athletin Catanzaro konnten dabei schlussendlich überraschen und in die nächste Runde einziehen.

Brutales Fight Pit Match: Thatcher schlägt Ciampa

Ein Fight Pit Match zwischen Timothy Thatcher und Tommaso Ciampa - welches ursprünglich vor zwei Wochen hätte stattfinden sollen - war der Main Event der dieswöchigen Show.

In der Konstruktion, in der der Ring ohne Ringseile direkt von einem Käfig umgeben wird, lag der Fokus auf Brutalität. Thatcher auch sein zweites Fight Pit Match erfolgreich bestreiten - nach dem gegen Matt Riddle im vergangenen Jahr, das ihn mehrere Zähne gekostet hatte. Er gewann nicht nur, sondern konnte den sonst durchweg dominant dargestellten Ciampa gar zum Aufgeben zwingen - was die Frage aufwirft, ob das Match Ciampas Abgesang bei NXT war und er vor einem Kaderwechsel steht oder ob eine andere Idee dahintersteckt.

Die Ergebnisse von WWE NXT am 20. Januar 2021:

Men‘s Dusty Rhodes Tag Team Classic: Kushida & Leon Ruff besiegen The Way (Johnny Gargano & Austin Theory

Karrion Kross besieget Asthante Thee Adonis

Men‘s Dusty Rhodes Tag Team Classic: Lucha House Party besiegt Imperium

Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic: Kacy Catanzaro & Kayden Carter besiegen Toni Storm & Mercedes Martinez

Bronson Reed besiegt Tyler Rust

Fight Pit Match: Timothy Thatcher besiegt Tommaso Ciampa