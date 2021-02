Am Tag nach dem überraschenden Titelgewinn von The Miz bei No Escape (Elimination Chamber) sorgt WWE für noch mehr Gesprächsstoff.

Bei der TV-Show Monday Night RAW wurde zum einen das Titelgeschehen mit Blick auf WrestleMania 37 mit einem Gigantenduell der alten Rivalen Bobby Lashley und Braun Strowman vorangetrieben.

Zum anderen wurde die düstere Storyline mit Randy Orton, Alexa Bliss und der vermeintlich in den Feuertod geschickten Horror-Figur The Fiend mit einem heftigen Schockmoment weiter vorangetrieben.

Orton, der sich in einer wütenden Backstage-Ansprache an Bliss wandte, zeigte plötzlich Anzeichen von Übelkeit - und spuckte eine Flüssigkeit aus, die auf den ersten Blick wirkte, als hätte er Blut erbrechen müssen.

Randy Orton wie einst der Ultimate Warrior

Orton - am Sonntag im Sechskampf um den WWE-Titel früh ausgeschieden - gab Bliss die Schuld daran, dass ihre Kopfspielchen der vergangenen Wochen ihn aus dem Tritt gebracht hätten und deutete an, dass er sich dafür explizit an ihr rächen wollen würde. Ehe die "Viper" das näher ausführen konnte, kam die schwarze Flüssigkeit aus seinem Mund.

Für Fans der Liga war der schlimm aussehende Effekt schnell zuzuordnen: Er passt in die Story, spiegelt den Moment wider, in dem Bliss in der Nacht nach dem Royal Rumble Orton das Match gegen Edge kostete - indem sie unvermittelt im Ring auftauchte selbst schwarzes Pseudo-Blut aus ihrem Mund laufen ließ. Das ließ sich als symbolische Andeutung der baldigen Fiend-Wiederkehr lesen.

Der Spuck-Schocker um Orton weckte nun auch Erinnerung an einen berühmten WWE-Schocker der frühen Neunziger: den Moment, in dem der 2014 verstorbene Ultimate Warrior nach einem Match sich aus zunächst unerklärlichen Gründen erbrochen zu haben schien - was dann als Ergebnis eines Voodoo-Fluchs seines damaligen Rivalen Papa Shango erklärt wurde (WWE-Hall-of-Famer Charles Wright, später bekannt als Kama und The Godfather).

Braun Strowman fordert sein Stück vom Kuchen

Turbulent weitergesponnen wurde auch das Titelrennen: Zu Beginn der Show unterbrach Bobby Lashley zusammen mit Manager MVP die Siegeransprache von Miz und stellte diesem ein ein einstündiges Ultimatum.

"The Allmighty" verlangte ein Titelmatch als Lohn dafür, dass er Ex-Champion Drew McIntyre vor dem Titelwechsel attackiert und damit für die Money-in-the-Bank-Einlösung von Miz weichgklopft hatte.

Miz ließ das Ultimatum auslaufen und versuchte Lashley hinzuhalten, worauf dessen alter Feind Braun Strowman auftauchte und selbst eine Titelchance verlangte.

Letztlich entschied Shane McMahon, Sohn von WWE-Boss Vince McMahon, was zu tun war: Er setzte ein Match zwischen Lashley und Strowman an, in dem Strowman sich die Chance verdienen konnte.

Bobby Lashley verdient sich Titelmatch gegen The Miz

Lashley - der mit einer umgehenden Attacke auf Strowman gleich seine Siegchancen zu vergrößern versuchte - hatte dann am Ende das bessere Ende für sich. Er befreite sich in einem selten Moment als Strowmans Powerslam-Finisher und konterte einen zweiten Versuch siegbringend aus.

Auch The Miz' Versuch, Lashley dann hinterrücks mit dem Titel zu attackieren, ging nach hinten los: Lashley fertigte auch den "A-Lister" ab und posierte am Ende der Show mit dessen Gürtel.

Für kommende Woche ist nun ein Titelmatch Lashleys gegen Miz angekündigt.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 22. Februar 2021:

WWE United States Title Match: Riddle (c) besiegt John Morrison

The New Day besiegen Retribution

Non Title Tornado Tag Team Match: Cedric Alexander & Shelton Benjamin besiegen Lucha House Party

Damian Priest besiegt Angel Garza

Non Title Match: Nia Jax & Shayna Baszler besiegen Asuka & Charlotte Flair

Sheamus besiegt Jeff Hardy

Naomi & Lana besiegen Dana Brooke & Mandy Rose

AJ Styles besiegt Ricochet

Bobby Lashley besiegt Braun Strowman