Eineinhalb Monate vor der Megashow WrestleMania 37 hat Drew McIntyre bei der WWE-Großveranstaltung No Escape 2021 seinen Titel überraschend verloren.

Der "Scottish Psychopath" gewann zwar das titelgebende Match um seinen Gürtel (das auf dem deutschsprachigen Markt aus politischen Gründen nicht wie im Original Elimination Chamber heißt), wurde hinterher aber Opfer einer Attacke von Bobby Lashley - die The Miz nutzte, um seinen Money-in-the-Bank-Koffer einzulösen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

The Miz löst Drew McIntyre ab - welche Rolle spielt Bobby Lashley?

Der 40 Jahre alte Miz, der einst als Reality-TV-Persönlichkeit in der MTV-Show "The Real World" bekannt worden war und dann zum Wrestling gewechselt war, erklomm damit etwas unerwartet den Gipfel. Es ist sein zweiter WWE-Titelgewinn, über zehn Jahre nachdem er Ende 2010 - ebenfalls mit dem MITB-Koffer - an die WWE-Spitze aufgestiegen war und dann überraschend bei WrestleMania 27 Superstar John Cena besiegen durfte (dabei aber letztlich nur Steigbügelhalter für dessen große Fehde gegen The Rock war).

Miz hatte das Money-in-the-Bank-Match 2020 nicht selbst gewonnen, aber bei Hell in a Cell Überraschungssieger Otis den Koffer abgeknöpft - das Schwergewicht war von WWE degradiert worden, offensichtlich weil die Liga zum Schluss gekommen war, dass es doch noch nicht reif für größere Aufgaben ist.

Schlüsselfigur Lashley hatte zuvor seinen US Title gegen Riddle verloren, ohne in dem Dreikampf mit Miz' Partner John Morrison selbst gepinnt worden zu sein. Lashley wird seit Monaten als dominante Macht der Montagsshow RAW dargestellt - es scheint, als ob der einstige WWE-Schützling von Ex-Präsident Donald Trump am Ende selbst eine WrestleMania-Hauptrolle spielen wird. Miz könnte dabei erneut nur Übergangsfigur sein - zumal es am 21. März noch Fastlane als weitere Großveranstaltung im Vorfeld des Jahreshöhepunkts in Tampa gibt.

Edge fordert Roman Reigns bei WrestleMania

Universal Champion Roman Reigns behielt derweil seinen Titel gegen Daniel Bryan, den Sieger des zweiten No-Escape-Matches. Er hatte leichtes Spiel gegen den vom Käfig-Sechskampf erschöpften Publikumsliebling, der gezwungen war, seine Titelchance sofort wahrzunehmen.

Im Anschluss fixierte WWE dann Reigns' Titelkampf für Mania: Royal-Rumble-Sieger Edge verpasste Reigns einen Spear - als Rache für dieselbe Aktion des "Head of the Table" zwei Tage zuvor bei SmackDown - und machte mit einem Fingerzeig aufs WrestleMania-Logo klar, dass er Reigns fordern wird.

Der 47 Jahre alte WWE-Hall-of-Famer Edge kann damit bei dem Großevent am 10. und 11. April 2021 sein märchenhaftes Comeback krönen, zehn Jahre nachdem ihn eine schwere Nackenverletzung als amtierender World Champion in den unfreiwilligen Ruhestand gezwungen hatte.

Die Ergebnisse von WWE No Escape (Elimination Chamber) 2021:

No Escape Match: Daniel Bryan besiegt Cesaro, Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin, Sami Zayn

WWE Universal Title Match: Roman Reigns (c) besiegt Daniel Bryan

WWE United States Title Match: Riddle besiegt Bobby Lashley (c), John Morrison - TITELWECHSEL!

WWE Women's Tag Team Title Match: Nia Jax & Shayna Baszler (c) besiegen Bianca Belair & Sasha Banks

WWE Title No Escape Match: Drew McIntyre (c) besiegt AJ Styles, Jeff Hardy, Kofi Kingston, Randy Orton, Sheamus

WWE Title Match: The Miz besiegt Drew McIntyre (c) - TITELWECHSEL!