WWE-Legende Triple H hatte vollmundig angekündigt, dass jedes Match dieser zweitägigen WWE-Show "der Showstealer der ganzen WrestleMania-Woche sein kann".

Und die erste Nacht des TV-Specials NXT TakeOver - Stand and Deliver ist dieser Ansage des für den Drittkader zuständigen Ligavorstands durchaus gerecht geworden. Mit einer Reihe starker Matches - eines davon unter Beteiligung des Österreichers WALTER - legte NXT die Latte vor der Megashow WrestleMania 37 am Wochenende schon einmal hoch.

Vor allem auch das abschließende Damentitelmatch zwischen Io Shirai und der aufstrebenden Herausforderin Raquel Gonzalez sorgte aus WWE-Sicht für ein würdiges Ende des Wednesday Night War mit AEW Dynamite (das zum Abschluss das Wrestling-Comeback von Mike Tyson als Gegenprogramm aus dem Hut zog), ehe NXT kommende Woche auf einen Dienstagssendeplatz umzieht (Systemproblem bei WWE? Talentschmied William Regal im SPORT1-Interview).

Io Shirais Regentschaft endet spektakulär

In einem Match, welches Champion Shirai selbst gefordert hatte, hatte Shirai immer wieder mit dem Kraftvorteil von Gonzalez zu kämpfen: Immer, wenn Io zu ihren bekannten Highflying-Aktionen ansetzte, wurde sie von der Herausforderin unterbrochen und hatte das Nachsehen. Schlussendlich war es ein Aufeinandertreffen der verschiedenen Stile: Stärke gegen Schnelligkeit.

Während einer Dominanzphase von Shirai sorgte sie für das Bild des Abends, als sie vom übergroßen Totenkopf im Eingangsbereich auf ihre Gegnerin sprang. Im Ring schien das Match entschieden, als Shirai ihren Top Rope Moonsault ins Ziel brachte. Doch Gonzalez konnte als erste Frau in NXT aus dem anschließenden Pin auskicken. Danach war es die Power von Raquel Gonzalez, die das Match entschied. Nach einer heftigen Clothesline und einem einarmigen Body Slam - Gonzalez' Finisher -, endete die 10-monatige Regentschaft von Io Shirai, die im vergangenen Juni Charlotte Flair entthront hatte.

Eine von ihren Emotionen sichtlich überwältige Raquel Gonzalez feierte ihren Titelgewinn daraufhin und vergoss Freudentränen. Es dürfte nicht der letzte große WWE-Moment der 30-Jährigen sein, die seit Monaten konsequent als kommender Star aufgebaut wird.

Auch Ciampa kann WALTER nicht stoppen

Nach 734 Tagen als NXT UK Champion traf der Österreicher WALTER derweil auf Ex-NXT-Champion Tommaso Ciampa - den WALTER im Vorfeld immer wieder damit provoziert hatte, dass er nicht mehr der Mann sei, der er in seiner Mega-Fehde mit Ex-Partner Johnny Gargano gewesen war.

In einem intensiven Match gab Ciampa sein Bestes, um das Gegenteil zu beweisen, das Ergebnis blieb lange offen. Im Verlauf wurden die offenhändigen Chop-Hiebe von WALTER als zerstörerische Waffe dargestellt. Nicht nur zerstörte er damit im Verlauf des Matches Teile des Kommentatorenpults, sondern die Aktion sorgte auch dazu, dass Ciampa schlussendlich nicht mehr aufstehen konnte und somit den Pinfall einstecken musste (WALTER im SPORT1-Interview: Darum will ich nicht in die USA ziehen).

Traumdebut von MSK perfekt

Einen weiteren Titelwechsel gab es im Tag-Team-Bereich, wo die vakanten Titel in einem Dreikampf neu vergeben wurden: MSK - die ehemaligen Rascalz - besiegten die Legade del Fantasma und die Grizzled Young Veterans und beerbten damit Oney Lorcan und Danny Burch, die die Titel wegen einer Schulterverletzung Burchs hatten abtreten müssen.

Nachdem alle Teams durch spektakuläre Aktionen kurzzeitig wie die sicheren Sieger aussahen, pinnten am Ende Wes Lee und Nash Carter die Veterans und vollendeten damit ihren Kracherstart bei WWE, wo sie schon das Dusty-Rhodes-Classic-Turnier hatten gewinnen dürfen.

Bronson Reed sichert sich Titelmatch

Im Gauntlet Match, in dem es darum ging, wer an Tag 2 gegen Johnny Gargano um dessen NXT North American Title antreten darf, begannen Ex-Champion Leon Ruff und Isiah "Swerve" Scott das Match. Es folgten Bronson Reedund der angeblich durch Bitcoins reich gewordene Cameron Grimes, welcher sich mit seinem Geld sofort eine Kooperation mit Scott kaufte. Zusammen dominierten sich dann das Feld und Scott konnte gar Ruff eliminieren.

Mit dem Eintritt von Dexter Lumis wendete sich das Blatt und LA Knight fand, als er als Letzter in den Ring kam, ein ausgeglichenes Feld vor. Als Lumis drauf und dran war Scott per Aufgabegriff zu besiegen, konnte Knight ihn mit einem Einroller ausschalten. LA Knight wiederum wurde postwendend von Bronson Reed eliminiert. Lumis griff den ehemaligen Eli Drake dann außerhalb des Rings an und läutete somit wohl eine Fehde zwischen beiden ein.

Cameron Grimes musste nach einem Einroller von Scott als nächster die Segel streichen. Scott konnte Reed daraufhin dominieren, musste nach einigen Powerhouse Aktionen und dem spektakulären Frog Splash, den Reed Tsunami nennt, den Pin einstecken. In Night 2 wird das aufstrebende Schwergewicht Reed nun also auf Gargano treffen und könnte damit seine Dominanz der vergangenen Monate krönen.

Die Ergebnisse von WWE NXT Takeover Stand & Deliver Night 1 vom 07. April 2021:

Pre-Show Match: Zoey Stark besiegt Toni Storm

Pete Dunne besiegt KUSHIDA

NXT North American Titel #1 Contender Gauntlet Eliminator Match: Bronson Reed besiegt Leon Ruff, Dexter Lumis, LA Knight, Cameron Grimes & Isiah "Swerve" Scott

NXT UK Titelmatch: WALTER (c) besiegt Tommaso Ciampa

NXT Tag Team Titelmatch: MSK besiegen The Grizzled Young Veterans, Legado Del Fantasma

NXT Women’s Titelmatch: Raquel Gonzalez besiegt Io Shirai (c) - TITELWECHSEL!!!