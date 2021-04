Box-Legende Mike Tyson ist kurz vor der WWE-Megashow WrestleMania 37 in den Wrestling-Ring zurückgekehrt - für den Konkurrenten AEW.

Bei der TV-Show Dynamite schaltete sich der "Baddest Man on the Planet" in die große Fehde zwischen Chris Jerichos Inner Circle und der Gruppierung The Pinnacle um Jungstar MJF ein: Er verbündete sich mit dem alten Rivalen Jericho und prügelte mit einer Schlagsalve auf MJF-Gefährte Shawn Spears ein - bei WWE einst bekannt als Tye Dillinger.

MJF und Co. hatten Jericho zuvor isoliert, indem sie seine Kumpels in ihrer Umkleidekabine eingesperrt hatte und auf den früheren World Champion eingeprügelt. Tyson allerdings kam zu Hilfe, als Muskelpaket Wardlow kurz davor war, Jericho mit einer Powerbomb aus dem Ring und durch einen Tisch zu pfeffern. Seine Attacke auf Spears vertrieb The Pinnacle so lange, bis der Rest des Inner Circle sich befreit hatte.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Mike Tyson und Chris Jericho haben Vorgeschichte bei WWE und AEW

Tyson und Jericho waren sich schon bei WWE begegnet, wo Tyson einst im Jahr nach seinem folgenschweren Ohrbiss gegen Evander Holyfield einen großen Gastauftritt hatte und bei WrestleMania 14 dem damals aufstrebenden Topstar Stone Cold Steve Austin zum Sieg im Titelkampf gegen Shawn Michaels verholfen hatte.

Jericho war bei einem weiteren Tyson-Gastspiel bei WWE 2010 von ihm niedergeschlagen worden, daran knüpfte auch sein AEW-Auftritt im vergangenen Jahr an, als er sich mit Jericho und Co. angelegt hatte.

Nun stehen die beiden Seite an Seite - und Tyson wird kommende Woche nochmal mit von der Partie sein, als "Special Enforcer" im Match zwischen Jericho und Pinnacle-Mitglied Dax Harwood, eine Hälfte des Tag Teams FTR (ehemals The Revival).

Die Gruppenfehde wird in der Dynamite-Ausgabe am 5. Mai in einem "Blood and Guts Match" gipfeln, mit denen AEW an die legendären "War Games" des früheren WWE-Rivalen WCW / Jim Crockett Promotions anknüpft - die Gruppenkämpfe im Käfig haben in den vergangenen Jahren schon im NXT-Kader von WWE eine Wiederauflage erfahren.

The Young Bucks wenden sich gegen Jon Moxley

Auch im Hauptkampf von Dynamite kam es zu einer großen Wendung: World Champion Kenny Omega schaffte es nach wochenlangen Andeutungen tatsächlich, die Tag-Team-Champions The Young Bucks (Nick und Matt Jackson) auf seine Seite zu ziehen.

Die Bucks - Tag-Team-Champions von AEW und Weggefährten Omegas im berühmten Bullet Club - kämpften eigentlich zusammen mit Ex-Champion Jon Moxley (Dean Ambrose) gegen Omega sowie Karl Anderson und Luke Gallows. Sie brachten es jedoch nicht über sich, Omega mit der schmerzhaften Aktion BTE Trigger abzufertigen.

Wütend über ihr Zögern wechselte sich Moxley selbst ein, verpasste Omega seine eigenen Spezialaktionen und wollte ihn pinnen, stattdessen verpassten ihm die Bucks einen Superlick und ermöglichten damit Omega und Co. den Sieg. Moxleys Partner Eddie Kingston wollte ihm zu Hilfe kommen, wurde aber von Anderson und Gallows abgefertigt (Das reale Drama des Eddie Kingston).

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Nach dem Match feierten Omega, Anderson und Gallows zusammen mit Manager Don Callis ihr Werk, Anderson und Gallows verpassten Moxley den Magic Killer und auf Aufforderung von Omega gab es auch nochmal einen doppelten Superkick von den Bucks. Trotz allem wirkten die Bucks - in den vergangenen Wochen immer wieder von Callis bearbeitet, dass sie es Omega schuldig seien, sich auf seine Seite zu stellen - weiter zerrissen statt völlig überzeugt von ihrem Tun.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 7. April 2021:

Hangman Page besiegt Max Caster

The Jurassic Express besiegen Bear Country

TNT Title Match: Darby Allin (c) besiegt JD Drake

Tay Conti besiegt The Bunny

Kenny Omega & The Good Brothers besiegen Jon Moxley & The Young Bucks