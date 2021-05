Die große Fehde zwischen Wrestling-Legende Chris Jericho und dem als kommenden Topstar gehandelten MJF hat nochmal eine neue, persönliche Dimension bekommen.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show AEW Dynamite - wegen einer Kollision mit den NBA-Playoffs von Mittwoch auf Freitag verschoben - sorgten MJF und seine Gruppierung The Pinnacle für einen Schockmoment, indem sie einen alten Weggefährten Jerichos angriffen, der von einem Schicksalsschlag gebeutelt ist: den an Parkinson erkrankten Ex-Rivalen Dean Malenko.

Chris Jericho blickt auf seine Anfänge zurück

MJF und seine Pinnacle-Kollegen treffen am Sonntag beim Pay Per View Double or Nothing in einem "Stadium Stampede Match" auf Jericho und seinen Inner Circle, der sich im Fall einer Niederlage auflösen muss.

Für diesen Fall X gab es am Ende von Dynamite eine "Celebration of the Inner Circle", einen Rückblick auf die besten Momente der Gruppierung, die sich im Herbst 2019 bei der ersten Dynamite-Ausgabe formiert hatte.

Mit von der Partie war auch Eric Bischoff, der frühere Chef der Liga WCW, bei der Jericho in den Neunzigern seinen nationalen Durchbruch gefeiert hatte. Seine Fehde gegen den damaligen Cruiserweight-Champion Malenko war ein integraler Teil der Entwicklung, Jericho offenbarte im Duell mit dem "Man of a 1000 Holds" damals sein besonderes Unterhaltungstalent unter anderem mit seiner berühmten Comedy-Promo, in der er behauptete, 1004 Wrestling-Griffe zu beherrschen, die er vermeintlich alle vorlesen wollte.

Chris Jerichos einzigartige Karriere und ihre vielen Kapitel sind Thema in Folge 4 von Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer – und überall wo es Podcasts gibt!

Jericho blickte mit gewisser Wehmut auf die Zeit bei WCW zurück, dankte Bischoff und versammelte seine Getreuen für eine womöglich letzte gemeinsame Geste bei Dynamite: ihr patentierter gemeinsamer Stinkefinger.

Attacke auf Dean Malenko mündet in Hinterhalt

Dann jedoch meldete sich MJF vom Videoscreen, es zeigte sich, dass er mit seinen Kollegen schon im benachbarten NFL-Stadion der Jacksonville Jaguars war, wo das Stampede Match stattfinden wird (Wie MJF schon als Fünfjähriger zum TV-Star wurde).

Es zeigte sich, dass die beiden dort Malenko in ihre Gewalt gebracht hatten - der als Ex-Mitglied der legendären Four Horsemen, an die der Pinnacle angelehnt ist, auch einen indirekten Bezug zu MJF und Co. hat. Der 60-Jährige, der nun hinter den AEW-Kulissen arbeitet, war besinnungslos an einen der Torpfosten des Stadions gelehnt, MJF und Bodyguard Wardlow drohten an, ihm Schlimmeres anzutun - was Jericho und Co. ins Stadion lockte (Die tragischen Schicksale der Four Horsemen).

Der Versuch, Malenko zu helfen, ging jedoch nach hinten los: Die Pinnacle-Mitglieder stellten dem Circle eine Falle und attackierten sie aus dem Hinterhalt, Jerichos Kollegen Santana und Ortiz wurden vom Duo FTR mit gefährlichen Piledrivern mit dem Kopf voran durch Tische befördert, auch Jericho und Sammy Guevara steckten Aktionen ein.

Der Vorbote für das bittere Ende der erfolgreichsten Gruppierung der ersten AEW-Jahre?

Die weiteren Highlights:

- Vor dem World-Title-Dreikampf zwischen Champion Kenny Omega, Pac und Orange Cassidy versuchten Omega und Manager Don Callis ihre üblich gewordenen Spielchen zu treiben. Sie versuchten, Pac in eine Hinterhalt-Attacke zu locken - und Cassidy dazu zu bringen, wegen seiner realen Verletzung von vor zwei Wochen aus dem Match auszuscheiden und eine spätere Titelgelegenheit zu bekommen. Cassidy ließ Omega aber das Vertragsangebot zerrissen zurückkommen und verpasste Omega seinen Orange Punch.

- Darby Allin besiegte im Eröffnungskampf Cezar Bononi, danach attackierten ihn Ethan Page und Scorpio Sky, die beim Pay Per View auf Allin und Legende Sting treffen. Die Dark Order half Allin und Sting, was zu einem Match ihrer Vertreter Evil Uno und Stu Grayson später am Abend führte. Page und Sky besiegten sie, dann aber schlug Allin zurück, begleitet von einer Armee von Männern mit Sting-Masken - unter ihnen auch der echte Sting, wie Page und Sky bemerken sollten, die schließlich den Rückzug antraten.

- Vor dem Pay-Per-View-Debüt des früheren Sauerland-Boxers Anthony Ogogo, der wegen einer Horror-Verletzung am Auge zum Wrestling gewechselt ist, gab es ein Wiegen zwischen dem Briten und seinem Gegner Cody Rhodes, moderiert vom früheren Big Show Paul Wight. Anders als üblich im Wrestling kam es zu keinen Handgreiflichkeiten, der als Zerstörungsmaschine präsentierte Ogogo feierte sich nur dafür, dass er genau ein Pfund mehr auf die Waage brachte als sein Rivale (Wie WWE "Big Show" Paul Wight zu AEW vergraulte).

- Der frisch gekürte TNT-Champion Miro (ehemals Rusev) verteidigte seinen Titel gegen Talent Dante Martin, danach kam es zu einer Konfrontation mit Pay-Per-View-Gegner Lance Archer mit Manager Jake "The Snake" Roberts.

- Die inzwischen seit über einem Jahr als Damenchampion regierende Hikaru Shida bekam von AEW einen veränderten Titelgürtel überreicht - und im Anschluss die Drohung ihrer DoN-Gegnerin Britt Baker, dass am Sonntag ihre Ära beginnen würde.

- Die als Partnerin von Shaquille O'Neal bei AEW eingeführte Jade Cargill hat nun einen Manager: Mark Sterling, der bei AEW schon als glückloser Anwalt von MJF zu sehen war. Cargill setzte ihre Siegesserie mit einem Triumph über No-Name Kilynn King fort.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 28. Mai 2021:

Darby Allin besiegt Cezar Bononi

Hangman Page besiegt Joey Janela

Jade Cargill besiegt Kilynn King

TNT Title Match: Miro (c) besiegt Dante Martin

Ethan Page & Scorpio Sky besiegen Evil Uno & Stu Grayson