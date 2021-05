Der deutsche WWE-Pionier Alexander Wolfe ist offenbar Opfer einer größeren Entlassungswelle im Drittkader NXT geworden.

Nach übereinstimmenden Berichten der renommierten US-Fachportale Fightful und Wrestling Observer ist Wolfe unter acht Performerinnen und Performern, von denen sich WWE getrennt hat.

Wolfe hat das bislang nicht bestätigt, sich bei Twitter aber schon in "Axel 'The Axeman' Tischer" umbenannt (sein bürgerlicher Name und sein Ringname vor seiner WWE-Zeit) und in seiner Biografie vermerkt, dass er für Auftritte gebucht werden kann.

Neben Wolfe soll es fünf weitere Talente und zwei Ringrichter erwischt haben: Jessamyn Duke (MMA-Weggefährtin von Ronda Rousey und Shayna Baszler), Kavita Devi, Vanessa Borne, Skyler Story und Ezra Judge sowie die Unparteiischen Drake Wuertz und Jake Clemons.

Alexander Wolfe flog bei WWE NXT aus Imperium

Der 34 Jahre alte Dresdner Tischer war 2015 als zweiter deutscher Wrestler der Geschichte von WWE verpflichtet worden, nach dem wenig erfolgreichen Bodybuilder Achim "Brakus" Albrecht Ende der Neunziger (der profiliertere Alex Wright kämpfte beim damaligen Rivalen WCW).

Wolfe schrieb am Vorabend des SummerSlam 2017 Geschichte, als er zum ersten Deutschen wurde, der bei WWE einen Titel gewann, den NXT-Tag-Team-Gürtel mit der Gruppierung SAnitY, den er abwechselnd mit seinen Kollegen Eric Young und Killian Dain verteidigte (Alexander Wolfe im SPORT1-Interview nach dem Titelgewinn über seinen Weg zu WWE).

Als Teil von SAnitY wurde Wolfe 2018 auch in die Hauptshow SmackDown berufen, wo die bald darauf aufgelöste Gruppierung aber nie eine größere Rolle spielte. Wolfe wechselte schließlich in den Europakader NXT UK und wurde Teil des deutschsprachigen Bündnisses Imperium mit WALTER, Marcel Barthel und Fabian Aichner.

Mit Imperium mischte Wolfe auch wieder beim US-NXT mit, erst zu Beginn des Jahres war der nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa verbliebene Wolfe zurück in die USA berufen worden. Dort wurde Wolfe in der dieswöchigen NXT-Ausgabe nun aber von Barthel und Aichner attackiert und aus ihrer Gruppe geworfen - was sich nun wohl als Abgesang für Wolfe herausgestellt hat.

Drake Wuertz sorgte für politische Irritationen

Die meisten anderen Entlassungsopfer sind weniger prominent, für Gesprächsstoff sorgt aber auch die Kündigung von Ringrichter Wuertz, der seit 2014 bei NXT aktiv war.

Der tiefreligiöse Wuertz - als Drake Younger selbst früher ein auf gewalttätige "Death Matches" spezialisierter Wrestler - hatte in den vergangenen Wochen für Irritationen gesorgt, als er sich lokalpolitisch gegen das Tragen von Corona-Masken an Schulen einsetzte, begründet mit der Behauptung, dass diese Sexualstraftäter anlocken würden.

Ob Wuertz' Entlassung mit diesem Umstand zu tun hat, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar.