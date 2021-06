Das Comeback war vorab durchgesickert, nun ist es offiziell: Samoa Joe ist zwei Monate nach seiner Entlassung in neuer Rolle zurück bei WWE.

Bei der Dienstagsshow NXT heuerte er vor der Kamera als "Enforcer" für General Manager William Regal an - und sorgte auch gleich für Ordnung.

Samoa Joe hilft William Regal, statt ihn zu ersetzen

Nach seiner mysteriösen Ansage zum Ende von NXT Takeover: In Your House hatte Regal bei NXT eigentlich seinen Rücktritt verkünden wollen. Unter realen Tränen ging er durch die Geschichte des Brands und meinte, dass er das Chaos nicht mehr verhindern könne und den Fans nicht mehr geben könne was sie verdienten.

NXT-Champion Karrion Kross unterbrach die Ansprache und streute Salz in die Wunden. Der bei TakeOver ausgebuhte Kross - der nun wieder als böser "Heel" definiert zu werden scheint - forderte Regal zum Rücktritt auf, er sollte eingestehen, dass Kross mit seiner Prognose, dass Regal ihn nicht kontrollieren könne, richtig lag.

In diesem Moment ertönte Samoa Joes Musik ertönte und die Samoan Submission Machine machte sich unter tosendem Beifall der circa 300 Fans im Capitol Wrestling Center auf dem Weg zum Ring.

Adam Cole schubst Joe - und kriegt die Quittung

Regal bat Joe darum, den GM-Posten von NXT zu übernehmen. Dieses Angebot lehnte Joe ab; meinte aber, dass er dennoch helfen könne. Er werde dafür sorgen, dass Regal von jedem NXT-Wrestler den Respekt erhalten werde, der ihm zustehe.

Regal ging auf Joes Hilfsangebot ein, Joe wird von nun also mit ihm anstatt an seiner Stelle als Autoritätsfigur dienen. Die Bedingung, die Regal allerdings stellte: Joe dürfe nicht von sich aus handgreiflich werden - nur, wenn er provoziert werde.

Nach einigen Andeutungen entstand schließlich hinter den Kulissen eine Situation, in der genau das passierte: Als Joe eine Schlägerei zwischen Adam Cole und Kyle O'Reilly stoppen wollte, schubste Cole ihn beiseite - und handelte sich dafür den Würgegriff Coquina Clutch ein.

Cole und O'Reilly treffen beim nächsten TV-Special The Great American Bash nochmal aufeinander, in Bezug auf Joe bleibt abzuwarten, ob sein Angriff auf Cole wirklich die Andeutung eines auch aktiven Comebacks war - oder ob sich die Meldungen bewahrheiten, dass er wegen Kopfverletzungsproblemen nicht mehr in den Ring steigen kann.

Die weiteren Highlights:

- Nachdem LA Knight bei Takeover den Million-Dollar-Titel gewinnen konnte, traf er WWE Hall of Famer "Million Dollar Man" Ted DiBiase im Ring, um die Krönung vorzunehmen. Nachdem DiBiase LA Knight den Titel übergab und beide ausgiebig lachten, meinte LA, dass er nun alles habe, was er brauche und den Rest könne er beseitigen. Knight wandte sich gegen DiBiase und prügelte auf ihn ein, bis Cameron Grimes zur Hilfe eilte und Knight unter tosendem Applaus der Fans vertrieb.

- In ihrem ersten Auftritt nach dem Comeback vergangene Woche wurde Ex-Damenchampion Io Shirai von Candice LaRae unterbrochen, zusammen mit ihrer Partnerin Indi Hartwell attackierte sie die Japanerin. Als Shirai durch das Kommentatorenpult befördert werden sollte, eilte Zoey Stark zur Hilfe und zusammen vertrieben sie die Tag Team Champions.

- Im Main Event der Show kämpften die Grizzled Young Veterans gegen Tommaso Ciampa und Timothy Thatcher. In einem intensiven Tornado Tag Team Match - bei dem alle vier Kontrahenten zeitgleich im Ring aktiv sein durften - gewannen Thatcher und Ciampa durch einen dual angesetzten Aufgabegriff und bringen sich somit in Position um ein NXT Tag Team Titelmatch gegen MSK.

Die Ergebnisse von WWE NXT vom 15. Juni 2021:

Imperium (Fabian Aichner & Marcel Barthel) besiegen Breezango

NXT Cruiserweight Titel: Kushida (c) besiegt Trey Baxter

Raquel Gonzalez & Dakota Kai besiegen Kayden Carter Kacy Catanzaro

Tornado Tag Team Match: Tommaso Ciampa & Timothy Thatcher besiegen Grizzled Young Veterans