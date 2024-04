WWE: Megastar The Rock enthüllt wichtigen Personal-Deal

The Rock, seit Jahresbeginn in der Führung des Mutterkonzerns TKO involviert, hat auf seinem Instagram-Kanal offenbart, dass der ehemalige WWE und World Champion Drew McIntyre einen neuen Vertrag beim Marktführer unterschrieben hat. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Die in diesem Jahr auch in den Ring zurückgekehrte Liga-Ikone enthüllte die Nachricht in einem Video, in dem McIntyre bei einem Restaurantbesuch von einem Geschenk Rockys überrascht wird: einem Claymore-Schwert, wie es das Markenzeichen des „Scottish Warrior“ ist.