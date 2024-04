EM: Deutsche Judoka holen Bronze im Mixed-Wettbewerb

Die deutschen Judoka haben am Schlusstag der EM in Zagreb eine weitere Medaille gewonnen: Im Mixed-Wettbewerb sicherte sich das Team am Sonntag Bronze gegen Italien. Für den Deutschen Judo-Bund (DJB) war es das dritte Edelmetall.

Im Mixed-Wettbewerb war Deutschland in der Besetzung Jana Ziegler, Johann Lenz, Renee Lucht, Samira Bock, Anna Monta Olek, Jano Ruebo und Johannes Frey nach einem Sieg über Serbien ins Halbfinale eingezogen, dort aber Frankreich unterlegen.

Am Samstag hatten Anna-Maria Wagner und Alina Böhm in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm die ersten Medaillen für Deutschland klargemacht. Wagner gewann Silber, nachdem sie sich im Finale der Französin Audrey Tcheumeo hatte geschlagen geben müssen. Böhm konnte sich über Bronze freuen, zuvor war sie ebenfalls an Tcheumeo gescheitert.

"Meine Mission war ja die Titelverteidigung. Das ist mir zwar nicht gelungen, trotzdem bin ich überglücklich über Bronze", sagte Böhm über ihr Abschneiden. In den vergangenen zwei Jahren hatte sie jeweils den EM-Titel feiern können.

