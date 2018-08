Der ehemalige Weltmeister Raphael Holzdeppe ist bei der Heim-EM in Berlin in der Stabhochsprung-Qualifikation ausgeschieden.

Der 28-Jährige scheiterte am Freitagmorgen gleich dreimal an seiner Einstiegshöhe von 5,51 m und blieb ohne gültigen Versuch.

Es ist bereits das dritte Freiluft-Großereignis in Serie, bei dem Holzdeppe früh ausschied. Bei Olympia in Rio scheiterte er ebenfalls in der Qualifikation, auch bei der WM im vergangenen Jahr blieb er im Finale ohne gültigen Versuch.

"Ich konnte nicht mehr rauskitzeln", sagte Holzdeppe, der zuletzt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, in der ARD: "Jetzt gerade ist es extrem enttäuschend. Die letzten drei Jahre sind ernüchternd." Der Weltmeister von 2013 hofft nun, dass "ich noch einmal ein Jahr haben werde, in dem alles passt. Dann kann ich auch wieder vorne mitspringen."

Doch erst einmal wolle er als Tourist "ein bisschen Berlin erkunden und den Kopf frei bekommen", sagte Holzdeppe, dessen Verlobte Sosthene Moguenara (Wattenscheid) im Weitsprung auch in der Qualifikation ausgeschieden war.