Nadine Müller und Shanice Craft haben bei der Leichtathletik-EM in Berlin im Diskuswurf Silber und Bronze gewonnen.

Die 32-jährige Müller warf 63,00 m, Craft brachte es auf 62,46. Die deutsche Jahresbeste Claudine Vita wurde Vierte mit 61,25.

Gold sicherte sich Sandra Perkovic (Kroatien), die mit 67,62 ihre beeindruckende Siegesserie fortsetzte.

Für Bundestrainer Rene Sack war an der Kroatin kein Vorbeikommen: "Perkovic ist seit Jahren nicht zu schlagen. Für uns war wichtig zu zeigen, dass Deutschland immer noch Diskus werfen kann. Das haben wir geschafft." Wichtig sei ihm dabei nicht wer oder in welcher Reihenfolge die Medaillen hole, sondern der Erfolg an sich.

Die zweimalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin holte sich zum fünften Mal in Folge EM-Gold. Noch nie konnte ein Athlet zuvor fünf EM-Titel bei Europameisterschaften gewinnen.