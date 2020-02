Konstanze Klosterhalfen hat zum ersten Mal in ihrer noch jungen Karriere einen Europarekord geknackt.

Beim "Last Chance Invitational"-Meeting in Boston setzte die deutsche Mittel- und Langstreckenspezialistin über 5000 Meter eine neue Hallen-Bestmarke und durchquerte die Ziellinie in 14:30,79 Minuten.

Damit pulverisierte sie förmlich den alten alten Rekord, den die Rumänin Gabriela Szabo in 14:47.35 Minuten 1999 aufgestellt hatte.

In Boston distanzierte sie die beiden US-Läuferinnen Vanessa Fraser (14:48,51 Min.) und Emily Infield (14:51,91 Min.)

Klosterhalfen war mit zwei zweiten Plätzen in die Hallen-Saison gestartet. Mit ihrem Rekord-Lauf von Boston beschließt sie ihre kurze Hallen-Saison.

Im vergangenen Jahr hatte "Koko" bei der WM in Doha die Bronzemedaille gewonnen.