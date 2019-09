Renaud Lavillenie scheitert bei der Leichtathletik-WM in Doha sensationell in der Qualifikation des Stabhochsprungs!

Bei 5,70m riss der Franzose drei Mal und kann den Wettbewerb nun nur noch als Zuschauer verfolgen.

Weltmeisterschaft und Lavillenie - das passt einfach nicht zusammen. Der französische Ausnahmespringer hat in seiner Karriere fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. 2012 holte er sich in London olympisches Gold. Dazu hat er mehrere WM-Titel in der Halle und Europameistertitel gewonnen.

Bei Weltmeisterschaften versagen dem 33-Jährigen aber regelmäßig die Nerven.

Mit 6,16m hält der Mann aus Barbezieux-Saint-Hilaire den Weltrekord und ist erst der 17. Springer, der die magische Sechs-Meter-Marke geknackt hat. Dazu ist er mit 1,76m auch der kleinste Athlet, der je über sechs Meter gesprungen ist.