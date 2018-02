Der KSV Ispringen hat sich zum neuen Deutschen Meister im Mannschafts-Ringen gekrönt. Der Staffel setzte sich im Finale gegen den VfK Schifferstadt durch.

Im Rückkampf in der Wilfried-Dietrich-Halle (Schifferstadt) gewann Ispringen mit 12:10. Den Final-Hinkampf am vergangenen Samstag in der Bertha Benz-Halle (Ispringen/Pforzheim) hatte Ispringen vor heimischem Publikum noch mit 11:13 verloren.

Schifferstadt, das bereits seit 13 Jahren auf den größten Triumph im Deutschen Mannschaftsringen wartet, muss sich damit weiter gedulden. Ispringen krönte sich nach der Vizemeisterschaft im vergangenen Jahr diesmal mit dem Titel.

Die Highlights des Rückkampfes zeigt SPORT1 im DRL-Magazin am Samstag, den 10. Februar, ab 17.30 Uhr im TV.

DRL auf SPORT1

Die Deutsche Ringerliga (DRL) ist im vergangenen September in ihre Premierensaison gestartet.

Neben dem letztjährigen Deutschen Meister Germania Weingarten nahmen die vier Spitzenklubs VfK Schifferstadt, KSV Ispringen, ASV Nendingen und KAV Eisleben an der Liga teil.

In Hin- und Rückrunde trafen die fünf Teams an insgesamt 16 Kampftagen aufeinander, jetzt steht das Finale auf dem Programm. SPORT1 begleitete die DRL-Saison in Highlights.