Der VfK Schifferstadt hat im ersten Finale um die deutsche Mannschafts-Meisterschaft im Ringen beim KSV Ispringen vorgelegt.

Die Athleten des VfK setzten sich in der Bertha Benz-Halle mit 13:11 durch und gehen mit einem Vorsprung in die entscheidenden Kämpfe am kommenden Freitag (9. Feb.).

SPORT1 zeigt die Highlights des ersten Finals am Sonntag um 23.30 Uhr im TV.

Nach den ersten drei Kämpfen stand es bereits 8:0 für Schifferstadt. Vor allem Iakobi Kajaia, der als klarer Favorit in sein Duell mit Etienne Wyrich gegangen war, hatte einmal mehr sein Können unter Beweis gestellt.

Bis zur Halbzeit konnten die Hausherren mit Siegen von Yuri Belonovski und Maxim Sacultan auf 8:4 wieder heran. Doch die Gäste ließen sich den Vorsprung nicht mehr nehmen, auch wenn Ardo Arusaar gegen Georgi Melia im 98 Greco noch einen Sieg errang.