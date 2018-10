In der englischen Premier League steigt am Abend ein Topspiel!

Manchester City gastiert bei Tottenham Hotspur - der Dritte spielt gegen den Fünften. Das Team von Pep Guardiola kann mit einem Sieg Rang eins zurückerobern, Tottenham wiederum City vom dritten Platz verdrängen. In der 2. Bundesliga ist der VfL Bochum gegen Jahn Regensburg gefordert.

Am Montag gab der FC Bayern bekannt, dass sie neben den zwei Langzeitverletzten Tolisso und Coman beim Pokalspiel gegen Rödinghausen ohne fünf weitere Stars auskommen müssen. Auch Borussia Dortmund hat zumindest einen kurzfristigen Ausfall zu verkraften. Cristiano Ronaldo erklärte erneut seinen Wechsel von Real zu Juve.

Das ist passiert

- Piszczek fehlt dem BVB

Lukasz Piszczek vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat im Spiel gegen Hertha BSC (2:2) am Samstag eine Knieprellung erlitten und wird voraussichtlich eine Woche ausfallen. "Wir hoffen, dass er in Madrid wieder dabei sein kann", twitterte der Klub am Montag über die Verletzung des polnischen Rechtsverteidigers.

Der BVB ist am 6. November in der Champions-League-Gruppenphase bei Atletico Madrid zu Gast, das Hinspiel entschied die Mannschaft von Trainer Lucien Favre in der Vorwoche mit 4:0 für sich.

- Niko Kovac mit Personalsorgen

Niko Kovac und der FC Bayern gehen mit Personalsorgen ins DFB-Pokalspiel beim SV Rödinghausen. Neben den Langzeitverletzten Corentin Tolisso und Kingsley Coman fehlen auch Arjen Robben, Jerome Boateng, James, Mats Hummels und Sven Ulreich. (Zum Bericht)

- Conte und Real: Scheitert der Deal?

Julen Lopetegui hat am Montag das Training von Real Madrid geleitet. Der Trainer steht nach dem 1:5-Debakel im Clasico gegen den FC Barcelona aber vor dem Aus. Sein Nachfolger soll Antonio Conte werden - doch die Verhandlungen stocken. (Zum Bericht)

- RB ohne Forsberg gegen Hoffenheim

RB Leipzig muss im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim auf Spielmacher Emil Forsberg und Außenverteidiger Marcelo Saracchi verzichten (DFB-Pokal: RB Leipzig - TSG Hoffenheim, Mittwoch 20.45 Uhr im LIVETICKER). Kevin Kampl soll dagegen einsatzbereit sein. (Zum Bericht)

- Ronaldo erklärt Flucht zu Juventus

Cristiano Ronaldo hat sich in einem Interview zu seinem Wechsel von Real Madrid zu Juventus Turin geäußert. Dabei schob er Real-Präsident Florentino Perez die Schuld zu. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- Premier League: Tottenham Hotspur - Manchester City

In der Premier League kommt es am Abend zu einem echten Kracher: Tottenham Hotspur empfängt Manchester City. Die Spurs können mit einem Sieg bis auf Platz drei vorrücken. Das Team von Pep Guardiola wiederum will sich die Tabellenführung zurückholen. Die hatte sich am Wochenende Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool gesichert. (Premier League: Tottenham Hotspur - Manchester City, 21 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Bundesliga: Bochum gegen Regensburg

In der 2. Liga empfängt der VfL Bochum den SSV Jahn Regensburg. Beide Teams stecken im Mittelfeld der Tabelle fest. Mit einem Sieg könnten beide Teams Kontakt zu den vorderen Plätzen herstellen. (2. Bundesliga: VfL Bochum - SSV Jahn Regensburg, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- 3. Liga: Aalen gegen Kaiserslautern

Auch in Liga drei rollt am Montag der Ball. Der VfR Aalen empfängt den 1. FC Kaiserslautern. Mit einem Sieg könnten die Pfälzer Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen herstellen. (3. Liga: VfR Aalen - 1. FC Kaiserslautern, 19 Uhr im LIVETICKER)

-Serie A: Lazio Rom gegen Inter Mailand

Spitzenspiel in der Serie A. Lazio Rom empfängt Inter Mailand. Der Dritte der Serie A trifft auf den Vierten. Die Mailänder haben vor dem Spiel einen Punkt Vorsprung auf die Römer. Die Hauptstädter wollen mit einem Sieg im heimischen Stadion an Inter vorbeiziehen. (Serie A: Lazio Rom - Inter Mailand, 20.30 im LIVETICKER)

