Formel-3-Pilotin Sophia Flörsch musste sich einen Tag nach ihrem Horror-Unfall einer elfstündigen Operation unterziehen.

Unterdessen droht dem Täter im Prozess um den Anschlag auf Borussia Dortmunds Mannschaftsbus eine lange Haftstrafe. Für mehrfach versuchten Mord fordert die Staatsanwaltschaft lebenslänglich für Sergej W.

Am Abend tritt die deutsche Nationalmannschaft in der Schalker Veltins-Arena zum Klassiker gegen die Niederlande an. Mit einem Sieg will sich das DFB-Team eine gute Ausgangslage für die anstehende EM-Quali schaffen.

Das ist passiert

- Van Barneveld verkündet Karriereende

Darts-Altmeister Raymond van Barneveld macht Schluss. Via Twitter gab der Niederländer sein Karriereende nach der Saison 2019 bekannt. Mit insgesamt fünf WM-Titeln (4x BDO, 1x PDC) zählt der 51-Jährige zu den erfolgreichsten Darts-Spielern der Geschichte. Besonders seine Duelle mit Legende Phil Taylor elektrisierten über Jahre hinweg die Fans.

- ALBA holt Ex-NBA-Profi

ALBA Berlin verstärkt sich mit dem früheren NBA-Profi Jordan Crawford. Wie die Hauptstädter bekannt gaben, unterschreibt der 30-Jährige einen Vertrag für einen Monat. Zuletzt war Crawford, der in seiner Karriere 294 Spiele in der NBA bestritt, in China für die Xinjiang Flying Tigers und Tianjin Ronggang aktiv.

- Anklage fordert lebenslänglich für BVB-Attentäter

Im April 2017 erschütterte der Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund die Sportwelt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten Sergej W. gefordert. Dies bestätigte das Landgericht Dortmund am Montagmittag. Das endgültige Urteil wird für den 27. November erwartet.

- Kein DHB-Comeback für Kraus

Trotz seiner herausragenden Leistungen in dieser Saison plant Christian Prokop bei der anstehenden Heim-WM im Januar 2019 ohne Spielmacher Michael Kraus. Auch eine Rückkehr von Holger Glandorf schloss der Bundestrainer im Gespräch mit dem Magazin Handballwoche aus.

- Flörsch erfolgreich operiert

Rennfahrerin Sophia Flörsch ist einen Tag nach ihrem Horror-Unfall beim Weltfinale der Formel 3 in Macau am Rücken operiert worden. Gegenüber SPORT1 bestätigte Teamchef Frits van Amersfoort, dass die rund elfstündige Operation "positiv verlaufen" sei und Flörsch inzwischen auf der Intensivstation überwacht werde. Ob die 17-Jährige bleibende Schäden davon tragen wird, ist indes weiter unklar.

Das passiert heute

- Nations League: Deutschland – Niederlande

Am Abend kommt es zum Aufeinandertreffen von Deutschland und den Niederlanden. Nach der missglückten Weltmeisterschaft und dem Abstieg aus der Gruppe A der Nations League will sich das DFB-Team mit einem Sieg im Prestigeduell gegen den Nachbarn verabschieden. (Nations League: Deutschland – Niederlande, ab 20.45 im SPORT1-LIVETICKER)

- HBL: SG Flensburg-Handewitt empfängt die Rhein-Neckar Löwen

Auf einen absoluten Leckerbissen können sich alle Handballfans freuen. Der Spitzenreiter aus Flensburg bekommt Besuch von den Rhein-Neckar Löwen. Die Norddeutschen sind aktuell noch ungeschlagen. Die Löwen brauchen einen Sieg, um den Anschluss an Flensburg nicht zu verlieren. (DKB HBL: SG Flensburg-Handewitt – Rhein-Neckar Löwen, ab 18.30 Uhr LIVE im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Poker Carribean Adventure

Das PokerStars Caribbean Adventure (PCA) ist eine hochkarätige Turnierserie, die einmal im Jahr auf den Bahamas ausgetragen wird. Traditionell lockt das Poker-Event die Topstars der Szene an die Tische, hochkarätige Action ist garantiert. (Poker Carribean Adventure, ab 19.00 Uhr im TV auf SPORT1 und im STREAM).

- Eishockey - NHL On The Fly

Mit "On The Fly" präsentiert SPORT1 US das offizielle Highlight-Magazin der National Hockey League (NHL). Darin dreht sich alles rund um den aktuellen NHL-Spieltag: Neben einzelnen Spielzusammenfassungen sind unter anderem News, Hintergrundberichte, Interviews und Pressekonferenzen sowie Highlight-Listen wie "Die schönsten Tore" oder "Die besten Saves" fester Bestandteil der Studiosendung. (Eishockey – NHL On The Fly, ab 21.55 Uhr im TV auf SPORT1 US)

Ben Roethlisberger feiert mit seinen Steelers ein episches Comeback. Der Quarterback dreht im letzten Quarter auf und wird mit seinem Touchdown in letzter Sekunde zum Helden.