Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf eröffnen den 14. Bundesliga-Spieltag. Die Werderaner stehen dabei unter Druck. Wenn das Team wieder in Richtung internationale Plätze vordringen will, dann muss gegen die Fortuna ein Sieg her.

Auch für die deutschen Biathleten wird es am Freitag ernst. Nur einen Tag nach dem fabelhaften zweiten Platz von Johannes Kühn will die Truppe auch im Sprint wieder voll angreifen.

Ein weiteres Highlight gab es bereits in der Nacht auf Freitag. Im Thursday Night Game der NFL hat sich Titans-Running-Back Derrick Henry mit einem 99-Yard-Touchdown-Lauf in die Geschichtsbücher eingetragen. Mit drei weiteren Touchdowns machte er den Sieg gegen die Jacksonville Jaguars im Alleingang klar.

Das ist passiert

- NFL: Derrick Henry schreibt NFL-Geschichte

Titans-Running-Back Derrick Henry hat sich mit einem sensationellen 99-Yards-Rushing-Touchdown in die Geschichtsbücher eingetragen. Der 24-Jährige egalisierte den Rekord für den längsten Touchdown-Lauf von Tony Dorsett aus dem Jahr 1983. Beim 30:9-Sieg gegen die Jacksonville Jaguars gelangen Henry zudem drei weitere Rushing-Touchdowns. Die Tennessee Titans haben damit gute Chancen auf die Playoffs. (Zum Bericht)

- Handball: Löwen dominieren im Verfolgerduell

Die Rhein-Neckar Löwen lassen dem SC Magdeburg im Verfolgerduell der Handball-Bundesliga keine Chance. Die SG Flensburg-Handewitt baut am 16. Spieltag ihre Siegesserie aus. (Zum Bericht)

- Fußball: Sorgenkinder zaubern bei Real-Sieg im Pokal

Real Madrid feiert im Viertrunden-Rückspiel der Copa del Rey gegen einen Drittligisten einen Kantersieg. Zwei zuletzt wenig eingesetzte Spieler treten als Doppeltorschützen in Erscheinung. (Zum Bericht)

- Basketball: Fünfter Bayern-Sieg in EuroLeague

Der deutsche Meister Bayern München hat in der EuroLeague seinen fünften Sieg gefeiert. Der Tabellenführer der Bundesliga gewann am elften Spieltag gegen den russischen Vertreter Khimki Moskau und hält den Anschluss an die Playoff-Plätze. (Zum Bericht)

- Yussuf Poulsen im SPORT1-Interview

Yussuf Poulsen spricht bei SPORT1 über die Umstellung von Ralph Hasenhüttl auf Ralf Rangnick, den Titelkampf und seine Zukunft. (Zum SPORT1-Interview)

Das passiert heute

- Bundesliga: Bremen und Düsseldorf eröffnen 14. Spieltag

Nach fünf Spielen ohne Sieg steht Werder Bremen am 14. Spieltag der Bundesliga unter Druck. Gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf (Bundesliga: SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) muss der selbsternannte Europacup-Anwärter wieder liefern.

- 2. Bundesliga: Spitzenduo im Einsatz

Tabellenführer Hamburger SV hat zum Auftakt des 16. Spieltages den starken Aufsteiger SC Paderborn (9.) (2. Bundesliga: HSV - SC Paderborn ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) zu Gast. Während die Hamburger ihren Vorsprung weiter ausbauen wollen, will Paderborn mit einem Dreier endgültig den Kontakt zu den Aufstiegsrängen herstellen. Verfolger 1. FC Köln muss bei Jahn Regensburg (10.) (2. Bundesliga: 1. FC Köln - Jahn Regensburg ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) antreten.

- Biathlon: Sprint der Männer in Pokljuka

Beim Weltcup im slowenischen Pokljuka wollen die deutschen Biathlon-Männer auch im Sprint-Wettbewerb (Biathlon: Sprint der Männer Fr. ab 14.15 Uhr im LIVETICKER) das Podest erobern. Zum Auftakt am Donnerstag hatte Johannes Kühn mit Platz zwei im Einzel geglänzt.

- Handball-EM: DHB-Frauen gegen Spanien gefordert

Für die deutschen Handballerinnen beginnt im französischen Nancy der zweite Teil ihres EM-Abenteuers. Zum Hauptrundenauftakt trifft die Auswahl von Bundestrainer Henk Groener auf Spanien (Handball-EM: Spanien - Deutschland ab 18 Uhr im LIVETICKER) - eine lösbare Aufgabe im Kampf um den Einzug ins Halbfinale.

