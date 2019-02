Wasserball, Champions League: WASPO 98 Hannover - Szolnoki LIVE im TV, Stream

Der Deutsche Wasserballmeister WASPO 98 Hannover misst sich im Topspiel der LEN Champions League am Mittwoch, 27. Februar, mit dem Spitzenteam Szolnoki VSK aus Ungarn.

WASPO erreichte im Hinspiel ein 10:10 gegen Szolnoki, überragender Spieler auf Seiten des Bundesligisten war Aleksandar Radovic, der vier Tore zum Remis beisteuerte. (Wasserball: WASPO 98 Hannover gegen Szolnoki VSK ab 17.25 Uhr LIVE im TV)

Trainer Karsten Seehafer sagt nun vor dem Match im Stadionbad: "Szolnok ist gewarnt und wird mit Sicherheit bei uns anders auftreten als in Ungarn. Hinzukommt, die Punkte benötigen die Ungarn, um die Qualifikation zum Final8 zu erreichen. Es wird entscheidend sein, wie treten wir in der Verteidigung auf und wie nutzen wir die entstehenden Überzahlsituationen. Spielen wir diese Situationen gut, kann es schwer werden für Szolnok."

Anzeige

WASPO will sich weiter steigern

In der laufenden LEN Champions League möchte sich WASPO weiter steigern und Lehren aus den bisherigen Partien ziehen, zumal am Ende das Finalturnier, das Final Eight, steht. Das Turnier findet im Juni in Niedersachsens Hauptstadt statt, der Klub ist als Gastgeber automatisch qualifiziert.

Die Wasserballer aus Hannover haben im Juni 2018 Geschichte geschrieben: Zum ersten Mal seit 25 Jahren holte sich der Klub die Deutsche Meisterschaft und brach die Dominanz des Erzrivalen Wasserfreunde Spandau. Mit dem Pokal und Supercup machte die Mannschaft von Trainer Karsten Seehafer zudem das Triple perfekt.

SPORT1 überträgt das Match LIVE ab 17.25 Uhr im TV, Tobias Drews kommentiert. Als Experte steht ihm der verantwortliche SPORT1-Redakteur und frühere Wasserball-Bundesligaspieler Holger Luhmann zur Seite.

So können Sie WASPO 98 Hannover gegen Szolnoki VSK LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de